Президент відзначив нагородами 198 військових, 24 з них – посмертно

Глава держави підписав відповідний указ

У понеділок, 18 квітня, президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 198 захисників України, 24 з них – посмертно. Про це президент сказав у нічному зверненні.

«Ввечері підписав традиційний указ про нагородження наших героїв. Державними нагородами відзначені 198 військовослужбовці Збройних Сил України, 24 із них – посмертно. Вічна пам'ять усім, хто загинув за Україну! Вічна слава кожному нашому захиснику, кожній нашій захисниці!» – повідомив Зеленський.

Напередодні нагороди отримали ще понад дві сотні українських захисників.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти почали битву за Донбас. Президент України пояснив, що нічого українського ми не віддамо, а чужого нам не треба.

Нагадаємо, російські окупанти завдають по «Азовсталі» ударів надважкими авіабомбами. В укриттях комбінату перебуває орієнтовно тисяча цивільних.

Як стало відомо, захисники Маріуполя відкинули російську пропозицію капітуляції – Шмигаль.