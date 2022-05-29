За тиждень рашисти вивезли до фільтраційного табору близько 3 тис. маріупольців

Тих, хто не проходить фільтрацію, окупани визнають «небезпечними для російського режиму»

Людей допитують, погрожують стратою та примушують до співпраці

Російські війська продовжують вивозити українців до фільтраційних таборів. Лише за останній тиждень туди вивезли майже три тисячі маріупольців. Про це повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook.

«Упродовж останнього тижня росіяни примусово вивезли до фільтраційного табору в селищі Безіменне майже 3000 українців, серед яких – понад 300 дітей. Після фільтраційних заходів окупанти формують групи з маріупольців, яких спочатку депортують у Таганрог, а далі до депресивних регіонів Росії», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що щонайменше 10% містян, які не проходять фільтрацію, окупани визнають «небезпечними для російського режиму». Їх арештовують, після чого відправляють у колишню виправну колонію № 52 в селищі Оленівка Донецької області, або ж везуть у в'язницю «Ізоляція» у Донецьку.

«Перебування там супроводжується багаточасовими допитами, тортурами, погрозами страти та примушенням до співпраці», – зазначає омбудсмен.

Денісова нагадала, що захоплення та катування заручників є актом тероризму відповідно до Конвенції Ради Європи про попередження тероризму та воєнним злочином відповідно до статті 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду.

«Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень прав людини РФ в Україні», – додала Уповноважений з прав людини.

Раніше повідомлялося, що із Маріуполя окупанти масово вивозять у «фільтраційні табори» чоловіків. у фільтраційних таборах, які російські окупанти влаштували мешканцям Маріуполя, загарбники вдаються до допитів дітей.

Додамо, що станом на 22 травня загальна кількість депортованих до Росії маріупольців сягала близько 50 тисяч осіб. У міської ради Маріуполя також з’явився повний перелік фільтраційних пунктів Донецькій області для мешканців Маріуполя та Маріупольського району.