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    Події в Україні

    Окупанти примусово вивезли до Росії майже 50 тис. маріупольців

    З Маріуполя&nbsp;окупанти масово вивозять у &laquo;фільтраційні табори&raquo; чоловіків - Окупанти примусово вивезли до Росії майже 50 тис. маріупольців
    З Маріуполя окупанти масово вивозять у «фільтраційні табори» чоловіків
    фото з відкритих джерел

    Кількість мешканців Маріуполя, яких окупанти примусово вивезли до Росії, становить вже майже 50 тисяч

    Загальна кількість депортованих до Росії маріупольців сягає вже до 50 тисяч. Про це 22 травня повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі національного телемарафону.

    За його словами, влада постійно займається пошуком, до яких регіонів спрямовують мешканців Маріуполя.

    «Росіяни здебільшого розуміючи, що ми знаходимо наших маріупольців навіть за допомогою того тонкого прошарку нормальних росіян і намагаємось їм допомогти з РФ потрапити до дружніх нам країн ЄС, вони (влада РФ, – ред.) ще більше зачиняють нам канали інформації. Це дуже складна ситуація, дуже складний пошук. Але ми все одно намагаємось знайти, де їх розселяють і шукаємо шляхи, як ми можемо допомогти їм повернутися додому», – зазначив він.

    Раніше Андрющенко показав відео, як російські окупанти проводять депортацію мирних мешканців окупованого Маріуполя до РФ.

    Нагадаємо, що з Маріуполя окупанти масово вивозять у «фільтраційні табори» чоловіків. Нині у таких таборах у Безіменному та Козачому Новоазовського району Донецької області перебувають майже чотири тисячі осіб.

    Відомо, що майже 95 тисяч депортованих маріупольців утримуються на території Росії у спеціальних таборах. Чиновники диктатора Путіна виконують наказ Кремля розвезти їх по Росії.

    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна окупація радник #stoprussia
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    Окупанти примусово вивезли до Росії майже 50 тис. маріупольців