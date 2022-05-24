З’явився повний перелік створених Росією фільтраційних таборів для маріупольців

Рашисти тримають маріупольців у жахливих умовах у фільтраційному таборі в селі Безім'яне

Рашисти створили 11 фільтраційних таборів, в яких утримують мешканців Маріуполя та району

Російські окупанти влаштували поблизу Маріуполя фільтраційні табори для тих, хто не пройшов фільтрацію у самому місті. Зазвичай, це проукраїнські активісти, правоохоронці, військові тощо.

У міської ради Маріуполя з’явився повний перелік фільтраційних пунктів Донецькій області для мешканців Маріуполя та Маріупольського району. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

Він оприлюднив список фільтраційних таборів, їхні адреси:

Донецьк: Ленінський район, вул. Аксакова, 56 (так званий райвіддлок МВС);

Докучаєвськ: вул. Незалежності, 19 (так званий райвідділок МВС);

Старобешево: вул. Паши Ангеліной, 30 (так званий райвідділок МВС);

Амвросієвка: вул. Карла Либкнехта, 65 (фільтраційний табір «Успєнка»);

Нікольське: так званий райвідділок МВС ;

Мангуш: ул. Титова, 63 (так званий райвідділок МВС);

Безіменне: вул. Советськая, 48 (фільтраційний табір «Безіменне»);

Новоазовськ: вул. Комунарів, 69 (так званий райвідділок МВС);

Бугас: вул. Радянська, 35 (селищна окупаційна адміністрація);

траса Одеса - Мелітополь – Новоазовськ, 619-й км (фільтраційний пост «Мангуш»);

автодорога Сніжне — Маріновка, 11-й км (фільтраційний пост «Степанівка»).

Як повідомлялося, станом на 22 травня загальна кількість депортованих до Росії маріупольців сягала близько 50 тисяч осіб.

Із Маріуполя окупанти масово вивозять у «фільтраційні табори» чоловіків. Нині у таких таборах у Безіменному та Козачому Новоазовського району Донецької області перебувають майже чотири тисячі осіб.

Також повідомлялося, що у фільтраційних таборах, які російські окупанти влаштували мешканцям Маріуполя, загарбники вдаються до допитів дітей.