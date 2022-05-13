У Маріуполі окупанти вже дійшли до допитів дітей
Окупанти проводять так звану фільтрацію в Маріуполі
У фільтраційних таборах, які російські окупанти влаштували мешканцям Маріуполя, загарбники вдаються до допитів дітей. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.
Про посилення тиску окупантів на містян розповіли останні евакуйовані з Маріуполя.
«Після допиту батьків у їх присутності починають уточнюючий допит дітей щодо подробиць. Намагаються спіймати батьків на неправді», – переповів Андрющенко розповіді мешканців Маріуполя, що пройшли фільтрацію окупантів.
Як повідомлялося, російські загарбники влаштували поблизу блокадного Маріуполя фільтраційні табори для тих, хто не пройшов фільтрацію у самому місті. Зазвичай, це проукраїнські активісти, правоохоронці, військові тощо.
Відомо, що рашисти змушують людей у Маріуполі стояти у довжелезних чергах за продуктовими наборами. Вони привозять у місто харчів значно менше, ніж там проживає людей, тому усім не вистачає. Через неможливість отримати допомогу, люди похилого віку збирають залишки їжі на смітниках.
А кадировці заради забави стріляють у житлові будинки і руйнують машини маріупольців, заїжджаючи на них на танку.
Відомо, що Україна веде перемовини про евакуацію з території комбінату «Азовсталь» лише 38 важкопоранених військовослужбовців.