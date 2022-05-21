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    Денісова розповіла, коли маріупольців «мобілізують» до збройних лав РФ

    Денісова розповіла, коли маріупольців «мобілізують» до збройних лав РФ

    Жоден утримуваний у таборах не повернувся назад, чоловіки перебувають у жахливих умовах

    З Маріуполя окупанти масово вивозять у «фільтраційні табори» чоловіків. Нині у таких таборах у Безіменному та Козачому Новоазовського району Донецької області перебувають майже 4 тисячі осіб.

    Про це у своєму Telegram-каналі повідомила уповноважена Верховна Рада України з прав людини Людмила Денісова.

    За її словами, жоден утримуваний у таборах не повернувся назад, чоловіки перебувають у жахливих умовах, сплять на підлозі, у задусі та антисанітарії, зазнають тортур та знущань.

    Також вона розкрила плани російських військових щодо подальших планів щодо маріупольців, яких вивезли.

    «Окупанти заявляють, що вже у липні-серпні вони будуть «мобілізовані» до лав незаконних збройних формувань ОРДО. Для цього наших громадян примушують до написання заяв про набуття громадянства самопроголошеної псевдореспубліки чи Росії», – розповіла Денисова.

    Напередодні Facebook видалив публікацію Людмили Денісової про статеві злочини російських загарбників у Харківській області.

    Російські окупанти масово вивозять чоловіків з розбомбленого Маріуполя. Їх насильно тримають у фільтраційні табори, де готують до мобілізації у так звану «армію ДНР».

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна Людмила Денісова окупація #stoprussia
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    Денісова розповіла, коли маріупольців «мобілізують» до збройних лав РФ