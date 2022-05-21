Денісова розповіла, коли маріупольців «мобілізують» до збройних лав РФ

Жоден утримуваний у таборах не повернувся назад, чоловіки перебувають у жахливих умовах

З Маріуполя окупанти масово вивозять у «фільтраційні табори» чоловіків. Нині у таких таборах у Безіменному та Козачому Новоазовського району Донецької області перебувають майже 4 тисячі осіб.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила уповноважена Верховна Рада України з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, жоден утримуваний у таборах не повернувся назад, чоловіки перебувають у жахливих умовах, сплять на підлозі, у задусі та антисанітарії, зазнають тортур та знущань.

Також вона розкрила плани російських військових щодо подальших планів щодо маріупольців, яких вивезли.

«Окупанти заявляють, що вже у липні-серпні вони будуть «мобілізовані» до лав незаконних збройних формувань ОРДО. Для цього наших громадян примушують до написання заяв про набуття громадянства самопроголошеної псевдореспубліки чи Росії», – розповіла Денисова.

Напередодні Facebook видалив публікацію Людмили Денісової про статеві злочини російських загарбників у Харківській області.

Російські окупанти масово вивозять чоловіків з розбомбленого Маріуполя. Їх насильно тримають у фільтраційні табори, де готують до мобілізації у так звану «армію ДНР».