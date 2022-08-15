Рашисти з артилерії обстріляли Харків

Інформації про постраждалих немає

У понеділок, 15 серпня, окупанти обстріляли Харків. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За інформацією мера, приліт зафіксовано у Київському районі. Вибухи пролунали після оголошення повітряної тривоги.

«Харків знову під артилерійським обстрілом. Наразі Київський район», – написав Терехов.

Інформації про постраждалих немає. Мер закликав містян залишатися в укриттях та дотримуватися правил двох стін.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли Криворізький та Нікопольський райони Дніпропетровської області. Також окупанти обстріляли території між населеними пунктами у Марганецькій громаді Нікопольського району. Постраждалих немає.

Разом з тим рашисти за минулу добу вдарили по 18 населених пунктах Донеччини. Під обстріл потрапили житлові будинки, пшеничне поле та електропідстанція.

Окупанти нанесли авіаудари, били ракетами 9М-723 Іскандер-М, РСЗВ «Град», артилерією, танками. Зруйновано та пошкоджено 54 об’єкти – 29 житлових будинків, склади, два поля, господарські приміщення, ангар, амбулаторія, транспортні засоби.

Зауважимо, що від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили 43750 окупантів.