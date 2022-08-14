Окупанти обстріляли Дніпропетровщину з «Градів»

Загалом було 20 пострілів

Ввечері 14 серпня російські окупанти обстріляли Марганецьку громаду у Нікопольському районі з «Градів». Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Загалом було 20 пострілів.

Лукашук розповів, що внаслідок удару по Марганецькій громаді постраждалих немає. Інформація щодо руйнувань з‘ясовується.

Окрім того, російські окупанти обстріляли прикордонні території Зеленодольської та Широківської громад Криворізького району.

Також жителі чули вибух у Покровській громаді Синельниківського району, але, за словами Лукашука, він стався на території Запорізької області.

В інших районах Дніпропетровської області було тихо, наразі ситуація всюди контрольована.

Нагадаємо, в ніч на 12 серпня окупанти вдарили з реактивних систем залпового вогню по Нікопольському і Криворізькому районах. Рашисти били з «Градів» і випустили 40 реактивних снарядів. Троє людей постраждали, з них одна дитина.