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    Події в Україні

    Загарбники застосували в Маріуполі зброю масового ураження – Подоляк

    Загарбники застосували в Маріуполі зброю масового ураження – Подоляк
    фото: Михайло Подоляк/Facebook

    Подоляк: «Знищено майже 90% міста і багато людей загинули»

    Ворог знищує Маріуполь і застосовує проти мирного населення міста зброю масового ураження. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи надзвичайно складну ситуацію в окупованому Маріуполі.

    «Там просто йде знищення міста. Там знищено майже 90% міста і багато людей загинули. Це класичний приклад умисного російського геноциду, він увійде до підручників. Там була використана зброя масового ураження», – зазначив Подоляк.

    Радник Банкової також наголосив, що Росія буде юридично відповідати за ці злочини. «Буде проводитися розслідування, це дуже чутлива тема. Ми маємо розуміти, що це дуже важкі юридичні наслідки для Російської Федерації. Те, що вони можуть застосовувати хімічну чи біологічну зброю - це зовсім міняє світ. Сьогодні провести слідство у Маріуполі ми не можемо з об’єктивних причин, ви ж розумієте. Росіяни брешуть постійно. Тому давайте дочекаємося висновків слідчої комісії, яка буде створена в Україні. Війна - це постійні виклики для українців, для держави», - сказав він.

    Як завив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, у блокадному Маріуполі від початку повномасштабної агресії Росії проти України внаслідок дій окупантів загинули до 22 тисяч людей.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна окупація Михайло Подоляк #stoprussia
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    Загарбники застосували в Маріуполі зброю масового ураження – Подоляк