Слідчі затримали ексчоловіка Поклонської, який очолював «ОПЗЖ» в Маріуполі

Правоохоронці затримали в Одесі колишнього чоловіка так званої ексгенпрокурорки Криму Наталії Поклонської. Він, як керівник фракції партії ОПЗЖ Маріупольської міської ради, проводив інформаційну кампанію на користь Росії. Відповідну інформацію оприлюднило Державне бюро розслідувань.

За оперативними даними, він є колишнім чоловіком т.з. ексгенеральної прокурорки Криму Наталії Поклонської, яка була однією з головних фігур під час анексії Криму Росією.

«Працівники ДБР знайшли зловмисника на орендованій квартирі в Одесі, куди він втік з Маріуполя. Його перевірили через поліграф та встановили ймовірну причетність його до колабораційної діяльності. Наразі депутата передано Службі безпеки України», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що «політик» пройшов «тернистий» шлях від людини Януковича, Медведчука, Королевської до керівника Маріупольської фракції «Опозиційної платформи - За життя». Він став рупором кремля на сході - виступав за відновлення економічних зав’язків з Росією. Сьогодні щодо нього у суді розглядається справа щодо посягання на територіальну цілісність України.

Раніше колишня прокурорка Автономної республіки Крим, яке зрадила Україну Наталія Поклонська записала відеозвернення, в якому поставила під сумнів кремлівську пропаганду, яка говорить про «спеціальну операцію» в Україні.

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