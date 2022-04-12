Росіяни вбили понад 20 тис. мешканців Маріуполя – дані обладміністрації

Підрахунок жертв ускладнюється безперервними бойовими діями в місті

У блокадному Маріуполі від початку повномасштабної агресії Росії проти України внаслідок дій окупантів загинули до 22 тисяч людей. Про це заявив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в коментарі CNN.

«Зараз ми говоримо про від 20 до 22 тисяч загиблих у Маріуполі», - сказав він.

За його словами, ситуація у місті важка, підрахунок жертв ускладнюється безперервними бойовими діями.

Також він прокоментував хімічну атаку росіян в Маріуполі. «Ми знаємо, що минулої ночі близько півночі безпілотник скинув якийсь поки що невідомий вибуховий пристрій на людей, які знаходилися в районі Маріупольського металургійного комбінату, троє людей відчули себе погано», - сказав Кириленко.

Нагадаємо, раніше мер блокадного міста Вадим Бойченко повдіомив, що від початку повномасштабної війни Росії проти України в Маріуполі загинули щонайменше 10 тисяч мирних жителів.

Російські мобільні крематорії спалюють тіла тисяч цивільних у Маріуполі.

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