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    Події в Україні

    Росіяни вбили понад 20 тис. мешканців Маріуполя – дані обладміністрації

    Окупанти методично знищують Маріуполь - Росіяни вбили понад 20 тис. мешканців Маріуполя – дані обладміністрації
    Окупанти методично знищують Маріуполь

    Підрахунок жертв ускладнюється безперервними бойовими діями в місті

    У блокадному Маріуполі від початку повномасштабної агресії Росії проти України внаслідок дій окупантів загинули до 22 тисяч людей. Про це заявив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в коментарі CNN.

    «Зараз ми говоримо про від 20 до 22 тисяч загиблих у Маріуполі», - сказав він.

    За його словами, ситуація у місті важка, підрахунок жертв ускладнюється безперервними бойовими діями.

    Також він прокоментував хімічну атаку росіян в Маріуполі. «Ми знаємо, що минулої ночі близько півночі безпілотник скинув якийсь поки що невідомий вибуховий пристрій на людей, які знаходилися в районі Маріупольського металургійного комбінату, троє людей відчули себе погано», - сказав Кириленко.

    Нагадаємо, раніше мер блокадного міста Вадим Бойченко повдіомив, що від початку повномасштабної війни Росії проти України в Маріуполі загинули щонайменше 10 тисяч мирних жителів.

    Російські мобільні крематорії спалюють тіла тисяч цивільних у Маріуполі.

    Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний запевнив, що влада для оборони Маріуполя робить все можливе й неможливе.

    Офіс Генерального прокурора розпочав кримінальне провадження щодо примусової евакуації дітей із Маріуполя до псевдореспублік та в РФ.

    У Маріуполі російські окупанти влаштували «зачистку» серед цивільних. Рашисти вбивають кожного, хто любить Україну та їм не скорився.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Росіяни вбили понад 20 тис. мешканців Маріуполя – дані обладміністрації