Луганщина: очільник області показав евакуацію із небезпечного регіону (фото)
Кілька сотень мешканців області сьогодні вже будуть у безпечному прихистку
Понад 200 українців у четвер, 14 квітня, евакуювалися із нині небезпечної Луганщини. Фото евакуації показав голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.
Він уточнив, що українців у безпечний прихисток вивезли з Лисичанська, Сєвєродонецька, Гірського, Попасної та Кремінної.Вони вже прямують до залізничних вокзалів Донеччини та до Дніпра.
«Це 90 жителів Лисичанська, 52 – Гірської громади, 34 – Кремінної, 27 – Сєвєродонецька, 5 – Попасної», – уточнив Гайдай.
Очільник ОВА додав, що поїзди чекатимуть сьогодні до останнього врятованого – всі будуть убезпечені.
Раніше голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай закликав місцевих мешканців якнайшвидше евакуюватися. Він повідомив, що російські війська накопичують техніку під Рубіжним в Луганській області, не дотримуються режиму тиші за всіма напрямками в регіоні.