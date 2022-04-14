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    Луганщина: очільник області показав евакуацію із небезпечного регіону (фото)

    У четвер, 14 квітня, триває евакуація мешканців Луганщини - Луганщина: очільник області показав евакуацію із небезпечного регіону (фото)
    У четвер, 14 квітня, триває евакуація мешканців Луганщини
    фото: Сергій Гайдай / Telegram

    Кілька сотень мешканців області сьогодні вже будуть у безпечному прихистку

    Понад 200 українців у четвер, 14 квітня, евакуювалися із нині небезпечної Луганщини. Фото евакуації показав голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

    Він уточнив, що українців у безпечний прихисток вивезли з Лисичанська, Сєвєродонецька, Гірського, Попасної та Кремінної.Вони вже прямують до залізничних вокзалів Донеччини та до Дніпра.

    «Це 90 жителів Лисичанська, 52 – Гірської громади, 34 – Кремінної, 27 – Сєвєродонецька, 5 – Попасної», – уточнив Гайдай.

    Очільник ОВА додав, що поїзди чекатимуть сьогодні до останнього врятованого – всі будуть убезпечені.

    Очільник Луганщини відзвітував про евакуацію 14 квітня
    Очільник Луганщини відзвітував про евакуацію 14 квітня

    Раніше голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай закликав місцевих мешканців якнайшвидше евакуюватися. Він повідомив, що російські війська накопичують техніку під Рубіжним в Луганській області, не дотримуються режиму тиші за всіма напрямками в регіоні.

    Теги: Луганщина війна Сергій Гайдай евакуація
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    Луганщина: очільник області показав евакуацію із небезпечного регіону (фото)