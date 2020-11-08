Загибель десантника на Донбасі. У Тристоронній контактній групі прокоментували смерть бійця

У ТКГ кажуть про ймовірне самогубство

Українська делегація у Тристоронній контактній групі прокоментувала смерть українського військового з 80-ї десантно-штурмової бригади Олега Свинарика.

Про це повідомила Українська делегація у ТКГ.

«7 листопада в Луганській області загинув військовослужбовець однієї з наших аеромобільних бригад. За попередніми даними, причина смерті небойова, можливо, самогубство. Слідство проводиться працівниками Національної поліції України. Спекуляції щодо «...можливого приховування бойових втрат керівництвом ЗСУ», які розповсюдили деякі посадові особи та ЗМІ, вважаємо неприпустимими», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо: у суботу вранці, 7 листопада, на Луганщині загинув двадцятирічний Олег Свинарик, що служив за контрактом.

Український боєць Володимир Штурм розповів, що молодий десантник загинув близько шостої ранку 7 листопада в районі населеного пункту Половинкине Старобільського району на Луганщині.

Цю інформацію підтвердили у Львівській ОДА.

При цьому у вечірньому зведенні штабу ООС станом на 17:00 суботи вказувалося, що з початку доби не було зафіксовано порушення режиму «тиші», і про втрати у лавах ЗСУ не повідомлялося.