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    Події в Україні

    На Донбасі загинув 20-річний боєць львівської 80-ї бригади

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    <p>Загиблий герой родом із села на Мостищині</p> - На Донбасі загинув 20-річний боєць львівської 80-ї бригади

    Загиблий герой родом із села на Мостищині

    Загиблий герой родом із села на Мостищині

    У суботу, 7 листопада, у зоні ООС на Луганщині загинув 20-річний боєць 80-ї десантно-штурмової бригади з Львівщини Олег Свинарик.

    «200-й. 80 бригада. Сьогодні о 6:00 ранку в районі села Половинкине на передовій загинув Свинарик Олег Олегович, 23.08.2000 р.н. Призваний Мостиським РВК», – повідомив у Facebook учасник бойових дій на Донбасі, волонтер Володимир Правосудов (Штурм).

    Олег Свинарик родом із села Арламівська Воля Мостиського району. Наразі немає офіційної інформації про те, коли тіло Героя доправлять додому.

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    Олег Свинарик служив у 80-й десантно-штурмовій бригаді/Фото: zaxid.net

    Як повідомлялося 6 листопада, окупанти влаштують на Донбасі командно-штабні навчання.

    Раніше розвідка повідомила, що окупанти почали перевірку своїх полігонів на Донбасі.

    У жовтні повідомлялося, що Росія завозить бойовикам нові танки.

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