На Донбасі загинув 20-річний боєць львівської 80-ї бригади

Загиблий герой родом із села на Мостищині

У суботу, 7 листопада, у зоні ООС на Луганщині загинув 20-річний боєць 80-ї десантно-штурмової бригади з Львівщини Олег Свинарик.

«200-й. 80 бригада. Сьогодні о 6:00 ранку в районі села Половинкине на передовій загинув Свинарик Олег Олегович, 23.08.2000 р.н. Призваний Мостиським РВК», – повідомив у Facebook учасник бойових дій на Донбасі, волонтер Володимир Правосудов (Штурм).

Олег Свинарик родом із села Арламівська Воля Мостиського району. Наразі немає офіційної інформації про те, коли тіло Героя доправлять додому.

Олег Свинарик служив у 80-й десантно-штурмовій бригаді/Фото: zaxid.net

Як повідомлялося 6 листопада, окупанти влаштують на Донбасі командно-штабні навчання.

Раніше розвідка повідомила, що окупанти почали перевірку своїх полігонів на Донбасі.

У жовтні повідомлялося, що Росія завозить бойовикам нові танки.

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