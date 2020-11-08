Російські окупанти один раз порушили «режим тиші» на Донбасі

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було

Минулої доби бойовики один раз порушили «режим тиші» на Донбасі. Попри це, під час ранкового зведення у штабі ООС повідомили, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

«Упродовж минулої доби, 7 листопада, у смугах відповідальності наших бригад зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців. Так, у вечірній час, неподалік населеного пункту Гнутове ворог застосував стрілецьку зброю», – повідомили у штабі.

Зазначається, що вогнева провокація противника «не несла загрози нашим захисникам», тому підрозділи ООС «зброю у відповідь не застосовували».

Додається, що бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

«Від початку поточної доби, 8 листопада, на усіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, вогневих провокацій з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано», – повідомили військові.

«Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та готові адекватно відреагувати у разі загрози їхньому життю та здоров’ю», – резюмували в штабі ООС.

Як повідомлялося 6 листопада, окупанти влаштують на Донбасі командно-штабні навчання.

Раніше розвідка повідомила, що окупанти почали перевірку своїх полігонів на Донбасі.

У жовтні повідомлялося, що Росія завозить бойовикам нові танки.

Нагадаємо, напередодні в Львівській ОДА повідомили про загибель 20-річного десантника.