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    Події в Україні

    Російські окупанти один раз порушили «режим тиші» на Донбасі

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    <p>Ситуація в районі проведення операції Об&rsquo;єднаних сил залишається контрольованою</p> - Російські окупанти один раз порушили «режим тиші» на Донбасі

    Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою

    Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було

    Минулої доби бойовики один раз порушили «режим тиші» на Донбасі. Попри це, під час ранкового зведення у штабі ООС повідомили, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

    «Упродовж минулої доби, 7 листопада, у смугах відповідальності наших бригад зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців. Так, у вечірній час, неподалік населеного пункту Гнутове ворог застосував стрілецьку зброю», – повідомили у штабі.

    Зазначається, що вогнева провокація противника «не несла загрози нашим захисникам», тому підрозділи ООС «зброю у відповідь не застосовували».

    Додається, що бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

    «Від початку поточної доби, 8 листопада, на усіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, вогневих провокацій з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано», – повідомили військові.

    «Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та готові адекватно відреагувати у разі загрози їхньому життю та здоров’ю», – резюмували в штабі ООС.

    Як повідомлялося 6 листопада, окупанти влаштують на Донбасі командно-штабні навчання.

    Раніше розвідка повідомила, що окупанти почали перевірку своїх полігонів на Донбасі.

    У жовтні повідомлялося, що Росія завозить бойовикам нові танки.

    Нагадаємо, напередодні в Львівській ОДА повідомили про загибель 20-річного десантника. 

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