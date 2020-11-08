Ідеї Кравчука щодо ОРЛДО – найгірший з варіантів

Вільна економічна зона на території ОРДЛО – найгірша з ідей, які могли бути озвучені під час обговорення ідеї ВЕЗ як такої

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Во-первых СЭЗ просто «ради восстановления региона» будет означать создание серой зоны для отмывания денег и ухода от налогов. Самое идиотское, что Украина за это будет еще приплачивать из собираемых на остальных территориях налоговых поступлениях.

Во-вторых. Украина, по словам Кравчука, будет требовать от РФ отмены части решений, касающихся ОРДЛО. Забавно - сво своей стороны запускается процесс а от РФ «требовать». Еще более забавным выглядит перспектива пересмотра Кремлем, например, своей миграционной политики.

В третьих, часть олигархических групп достаточно оперативно перерегистрируются на бывшей территории ОРДЛО и тем самым уведут остатки своих налогов. При этом владельцы бизнеса будут с чистыми ако слеза глазами рассказывать что они не выводят деньги из страны – Донбасс – это же Украина.

В четвертых. Региональные элиты остальной части страны увидят наглядный пример, что немного поугрожав либо повоевав с центром, можно получить больше. До войны не дойдет, но жесткий шантаж, даже с чем-то вроде блок-постов, вполне возможен. В конце концов, по результатам местных выборов можно спорить какая партия набрала больше, но, с учетом договорняков и формирования «местных ячеек», очевидно одно – общеукраинская повестка успешно слита, а региональные кланы уже усилились. Положительный пример с ОРДЛО для них будет очень заразным. А у Киева, по большому счету, не осталось механизмов сдерживания.

В-пятых. Лучшие, по сравнению с остальной частью страны условия для ведения бизнеса (хотя бы с точки зрения налогообложения) создадут политические риски в общественных отношениях. Сложно будет объяснить ветерану войны на Донбассе, что он воевал ради того, чтобы «по ту сторону линии фронта» были лучшие налоги. Даже не на освобожденной территории Донбасса, а именно «по ту сторону».

Кравчук подает это как «державницьке» решение. Что же, учитывая ход идей и способность заглянуть в завтра, я понимаю, почему он проиграл выборы в середине 90-х. Не понимаю только зачем его как черта из табакерки достали сейчас.

С другой стороны, в ТКГ есть адекватные люди. Насколько понимаю, пока что идеи - концепция для того, чтобы прощупать почву, а так же потому что свой план выкатила РФ.

Я очень надеюсь что у адекватной части группы хватит выдержки послать «нах» как идеи Кремля, так и желание Кравчука сыграть на тех же тезисах, но помягче.

Джерело: блог Ігора Тишкевіча

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