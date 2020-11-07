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    Помер батько Олександра Шовковського

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    Батьки Олександра Шовковського - Володимир Шовковський з дружиною - Помер батько Олександра Шовковського
    Батьки Олександра Шовковського - Володимир Шовковський з дружиною
    Світлина із соцмереж

    Про причини смерті інформації немає

    У п'ятницю, 6 листопада, помер батько легендарного воротаря київського «Динамо» і збірної України, а нині тренера національної команди Олександра Шовковського – Володимир Станіславович.

    «Із безмежним сумом, як і всі київські динамівці, я сприйняв цю трагічну звістку. Пішла з життя прекрасна людина з щирою і доброю душею. Покинув цей світ батько, який виховав порядну і благородну, відкриту і приємну людину, справжнього патріота нашої країни, а також – талановитого футболіста, який приніс Україні чимало яскравих перемог.

    Від імені нашого клубу і від себе особисто висловлюю щирі слова співчуття родині Шовковських з приводу непоправної втрати – смерті близької людини. Жодні слова не втішать того, хто втратив рідну людину. Світла пам'ять про Володимира Станіславовича назавжди залишиться в серцях тих, хто його знав, любив і поважав», – відреагував на трагедію президент «Динамо» Ігор Суркіс.

    Володимир Шовковський народився на Західній Україні. Навчався у Дрогобицькому педагогічному інституті. Після служби в армії переїхав до Києва, де отримав будівельну спеціальність.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ смерть ФК «Динамо» Олександр Шовковський Ігор Суркіс
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