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    Події в Україні

    Загороднюк заявив, що «не бачить строковиків в ООС»

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    Андрій Загороднюк підкреслив, що він однозначно є прихильником контрактної армії - Загороднюк заявив, що «не бачить строковиків в ООС»
    Андрій Загороднюк підкреслив, що він однозначно є прихильником контрактної армії

    Система побудови Збройних сил не має базуватися на строковиках - міністр

    Міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що Україна може відмовитися від строковиків і під час конфлікту на Донбасі.

    Про це він сказав в інтерв’ю BBC.

    Загороднюк підкреслив, що він однозначно є прихильником контрактної армії.

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    «Зараз йде оборонний огляд, відбувається перегляд структури Збройних сил, особливо що стосується тих зон, де в нас ООС - там ми бачимо тільки контрактників», - наголосив міністр.

    Загороднюк підкреслив, що «не бачить строковиків у ООС».

    «Система побудови Збройних сил не має базуватися на строковиках. Основний компонент - професійна армія. Це можливо зробити. Не можна сказати: у нас відтік, тому давайте закривати строковиками. Наше системне рішення - залучення професіоналів», - зазначив урядовець.

    Водночас Загороднюк не назвав дати, коли можливий повний перехід на контрактну армію.

    «Тут важко сказати. На це питання ми зможемо відповісти попередньо до кінця року, а остаточно - в наступному році. Адже щоб відповісти, ми маємо знати остаточну структуру Збройних сил України. А для того, щоб це знати - треба відповісти на питання про наші плани, загрози та ситуацію з безпековим середовищем», - сказав міністр.

    Як повідомлялося, 21 вересня Загороднюк заявив, що вступ до НАТО лишається стратегічною метою України.

    Нагадаємо, міністр оборонив озвучив пріоритетні дії відомства.

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