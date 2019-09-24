Загороднюк заявив, що «не бачить строковиків в ООС»



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Андрій Загороднюк підкреслив, що він однозначно є прихильником контрактної армії

Система побудови Збройних сил не має базуватися на строковиках - міністр

Міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що Україна може відмовитися від строковиків і під час конфлікту на Донбасі.

Про це він сказав в інтерв’ю BBC.

Загороднюк підкреслив, що він однозначно є прихильником контрактної армії.

«Зараз йде оборонний огляд, відбувається перегляд структури Збройних сил, особливо що стосується тих зон, де в нас ООС - там ми бачимо тільки контрактників», - наголосив міністр.

Загороднюк підкреслив, що «не бачить строковиків у ООС».

«Система побудови Збройних сил не має базуватися на строковиках. Основний компонент - професійна армія. Це можливо зробити. Не можна сказати: у нас відтік, тому давайте закривати строковиками. Наше системне рішення - залучення професіоналів», - зазначив урядовець.

Водночас Загороднюк не назвав дати, коли можливий повний перехід на контрактну армію.

«Тут важко сказати. На це питання ми зможемо відповісти попередньо до кінця року, а остаточно - в наступному році. Адже щоб відповісти, ми маємо знати остаточну структуру Збройних сил України. А для того, щоб це знати - треба відповісти на питання про наші плани, загрози та ситуацію з безпековим середовищем», - сказав міністр.

Як повідомлялося, 21 вересня Загороднюк заявив, що вступ до НАТО лишається стратегічною метою України.

Нагадаємо, міністр оборонив озвучив пріоритетні дії відомства.