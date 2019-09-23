Міністр оборонив озвучив пріоритетні дії відомства



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Андрій Загороднюк

Міністр оборони обговорив реформування міністерства з канадською делегацією

Пріоритетними діями для Міністерства оборони України є зміна структури міністерства, а також впровадження закону про військової поліції.

Про це заявив міністр оборони Андрій Загороднюк під час зустрічі з канадською делегацією на чолі з послом Канади в Україні Романом Ващуком, повідомляє пресслужба Міноборони.

У ході зустрічі сторони обговорили поточний стан співробітництва у сфері реформування Збройних сил України.

«Пріоритетами у діяльності Міноборони поки є необхідність перегляду стратегічних оборонних документів, зміна структури і функціоналу оборонного відомства, внесення змін та впровадження законодавчих ініціатив, таких як закон про військової поліції», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що окрему увагу було зосереджено на необхідності подальшого посилення співробітництва та залучення іноземних експертів до пріоритетних напрямів реформування Міноборони України.

Раніше міністр оборони Андрій Загороднюк також заявив, що Генеральний штаб Збройних сил України розробляє план розведення сил і засобів від лінії розмежування на Донбасі.