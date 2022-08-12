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Загарбники вбили в Україні понад 360 дітей

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Загарбники вбили в Україні понад 360 дітей
10 серпня внаслідок обстрілу Нікополя отримала поранення 13-річна дівчинка
фото ілюстративне

Станом на ранок 12 серпня поранено понад 706 дітей 

Більше ніж 1067 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

«Станом на ранок 12 серпня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося – 361. Зросла кількість поранених – понад 706», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 372, Харківській – 197, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 60, Херсонській – 55, Запорізькій – 40.

10 серпня внаслідок обстрілу Нікополя Дніпропетровської області отримала поранення 13-річна дівчинка. Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2321 закладів освіти. З них 286 зруйновано повністю.

Загарбники вбили в Україні понад 360 дітей фото 1

Нагадаємо, триває 170-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України. Авіаційне угруповання ворога підтримує дії наземних угруповань із зосередженням основних зусиль на Донецькому напрямку.

Теги: росія окупанти діти війна Україна війна в Україні

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