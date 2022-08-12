Загарбники вбили в Україні понад 360 дітей

Станом на ранок 12 серпня поранено понад 706 дітей

Більше ніж 1067 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

«Станом на ранок 12 серпня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося – 361. Зросла кількість поранених – понад 706», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 372, Харківській – 197, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 60, Херсонській – 55, Запорізькій – 40.

10 серпня внаслідок обстрілу Нікополя Дніпропетровської області отримала поранення 13-річна дівчинка. Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2321 закладів освіти. З них 286 зруйновано повністю.

Нагадаємо, триває 170-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України. Авіаційне угруповання ворога підтримує дії наземних угруповань із зосередженням основних зусиль на Донецькому напрямку.