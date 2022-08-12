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Рашисти не дають вивезти більше тисячі дітей з окупованої Миколаївщини

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Рашисти не дають вивезти більше тисячі дітей з окупованої Миколаївщини
Окупанти вивозять українських дітей до Росії
фото з відкритих джерел

Домовитися про вивезення дітей з-під окупації на безпечнішу територію – неможливо, заявляє Кім

На окупованих територіях Миколаївської області залишається 1100 дітей. Росіяни не дають їх вивезти в безпечне місце. Про це розповів голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім, інформує Суспільне.

Він зазначив, що влада регіону намагається вивезти дітей у більш безпечні регіони, проте окупанти не дають це зробити.

«Росіяни не дають вивезти дітей у безпечне місце – ні через зелений коридор, ніяк. Ми досі платимо зарплату нашим підприємствам, підтримуємо людей як можемо. Далі не розповім, але скоро все буде гаразд», – сказав Кім.

Як зазначає видання, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну внаслідок агресії РФ на Миколаївщині постраждали 60 дітей.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни РФ проти України постраждали понад 1064 діти. Зросла кількість поранених – понад 703 дітей.

Тим часом на початку липня військові РФ цинічно повідомили про «евакуацію» 365 тис. дітей з України. Понад 2,3 млн осіб, у тому числі майже 365 тис. дітей викрали і перевезли до Росії з кінця лютого з території України, так званих «ЛНР» і «ДНР» росіяни. 

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