Влада закликає батьків перевірити телефони дітей

У випадку виявлення програмного забезпечення в телефонах повнолітніх – до них буде застосоване покарання

РФ розробила програму, яка збирає інформацію про Україну

Спецслужби РФ розробили програму з квест-завданнями по фотографуванню об’єктів і ділянок місцевості, яка цікавить окупантів. Про це повідомляє голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

У подальшому, фотознімки з даними геолокації надсилаються до розробників програмного забезпечення в обмін на грошову винагороду. Зібрана таким чином інформація використовується ворогом для нанесення ракетно-бомбових ударів по об’єктам інфраструктури на території України.

Для збору інформації використовуються дорослі та підлітки, які проживають на території України.

«Будь ласка, перегляньте вміст мобільних телефонів ваших дітей, в разі виявлення подібного програмного забезпечення – видаліть його та проведіть роз’яснювальні бесіди. У випадку виявлення подібного програмного забезпечення в телефонах повнолітніх громадян – до них будуть застосовані санкції передбачені кримінальним кодексом України», – йдеться в повідомленні.

Євтушенко зазначив, що інформацію щодо підозрілих осіб можна направляти в приватні повідомлення на його сторінці у Facebook. За підтверджених колаборантів встановлено винагороду в розмірі 100 євро.

Раніше повідомлялося, що в Україні продовжують діяти диверсійно-розвідувальні групи. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні затримали більше ніж 1600 людей, імовірно причетних до диверсійної діяльності.

Крім цього, окупанти придумали дитячу гру, яка розкриває позиції української армії.

До слова, триває 165-а доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Літаками штурмової авіації окупанти завдали авіаудару біля Спірного. Ворог намагався провести наступ в районі Верхньокам’янського, успіху не мав, відійшов.