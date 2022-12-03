Скільки «Калібрів» тримають рашисти у Чорному морі – інформація ОК «Південь»

Українцям потрібно правильно реагувати на повітряні тривоги

Окупанти продовжуть брязкати зброєю та чинити психологічний тиск

У Чорному морі нині перебуває чотири російських кораблі-носії «Калібрів». Окупанти можуть атакувати Україну 24 крилатими ракетами. Таку заяву зробила речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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«Корабельне угруповання ворога наразі збільшилося та складається з 18 одиниць, чотири з яких споряджені 24 ракетами «Калібр» і вони готові до застосувань», – зазначила спікерка.

Гуменюк вказала, що російські окупанти продовжуть брязкати зброєю та чинити психологічний тиск.

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«Усім українцям потрібно бути готовими та правильно реагувати на повітряні тривоги», – додала речниця ОК «Південь».

Як повідомлялося, Росія 15 листопада здійснила масштабний ракетний обстріл України, зафіксовано влучання в об'єкти інфраструктури та житлові будинки. Через це частина України знеструмлена.

Українські сили ППО збили понад 70 ракет із більш ніж 90 запущених Росією. Тим часом російські пропагандисти радісно поширювали та коментували новини про наслідки атак держави-агресорки по об’єктах критичної інфраструктури в Україні. Зокрема, цинічними коментарями щодо наслідків масованої атаки відзначилися такі відомі пропагандисти, як Маргарита Симоньян, Ольга Скабеєва та інші.