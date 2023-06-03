Загинув після ракетної атаки: російська пропаганда «поховала» Буданова

Пропагандисти розказували, що в Українському домі нібито вже готують церемонію поховання Буданова

Роспабліки зробили передрук начебто з українських медіа

Російська пропаганда вигадала черговий фейк. Цього разу російські пабліки поширили вкид про смерть керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова. Мовляв, очільник військової розвідки нібито помер після ракетної атаки.

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Роспабліки зробили передрук начебто з українських медіа. Пропагандисти розказували, що в Українському домі нібито вже готують церемонію поховання. Джерелом такої новини називали співробітників центру.

Однак неозброєним оком видно, що ці повідомлення – фейкові. Навіть росіяни засумнівались: у в коментарях пишуть, що це «якийсь підступ», а телеграм-канали, що розповсюджують цю дезінформацію, називають помийками.

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Тим часом, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький у коментарі «24 Каналу» повідомив, що з Будановимувсе добре. Він посміявся з нових казок росіян та зазначив, що тільки в обід говорив з керівником розвідки.

Нагадаємо, раніше російські пропагандисти почали публікувати інформацію про те, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нібито зазнав поранень після обстрілу росіян. Такі вкиди є фейковими.