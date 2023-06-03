Росія лякала весь світ власною зброєю, щоб подряпати Patriot і розбити вікна Буданову

«Якщо ти почав ганьбитися, то треба ганьбитися до кінця»

Дуже дивна математика у росіян виходить

Російські терористи продовжують завзято і енергійно битися головою о стіну київського ППО, викидаючи найкращі свої ракети тільки для одних їм зрозумілим цілям.

Будь ласка, читайте текст після реклами

А що для них в сухому залишку??

Беруть шість кинджалів, зброю Судного Дня, від однієї назви якої у Байдена має статися серцевий напад, а у Мєдвєдєва – істерика.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Плюси: подряпали Patriot і пробили колесо в одній з пускових установок.

Мінуси: світ зрозумів, що росіяни як завжди всім брехали і їх зброя не така страшна, а значить можна по швидше перетинати намальовані уявою червоні лінії і прискорено давати Україні іншу зброю, в першу чергу літаки.

Беруть десятки іскандерів, які не бояться ні санкцій ні гумору і мають лякати Європу своєю близькістю, і кидають їх вдень і вночі.

Плюси: Розбили вікна Буданову

Будь ласка, читайте текст після реклами

Мінуси: Іскандери насмішили всю Європу і тепер їх нема сенсу боятися. І дуже злий Буданов.

Дуже дивна математика у росіян виходить. Втратити імідж країни, озброєння якої може лякати весь світ, щоб поцарапати патріот і розбити вікна Буданову. І для внутрішньої аудиторії можна розказувати, що ви знищили вже всі патріоти і всі центри прийняття рішень, проте зовнішній світ все чудово бачить. І робить висновки. І якщо росіянам можна впарювати, що «СВО» йде по плану і скоро перемога, то США і Європа все менше і менше бояться російської зброї, а Китай все більше в шоці з того, з ким йому доводиться мати справу. А такі висновки приводять к наслідкам.

Але ж якщо ти почав ганьбитися, то треба ганьбитися до кінця. І ніяка математика Путіна не зупинить.