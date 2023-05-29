«Скоро всі все побачать». Буданов анонсував потужну відповідь на масовані атаки РФ (відео)

Керівник української розвідки: «Наша відповідь не забариться»

Чергова спроба терористичних дій Росії вкотре зазнала поразки. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

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«Усі ті, хто в РФ до сих пір вірили, вірять чи, може, мріють про те, що зможуть залякати Україну, я хочу вас засмутити – це не так: усі як перебували, так і перебувають на своїх робочих місцях і продовжують виконувати свою роботу», – сказав керівник розвідки.

Буданов наголосив, що усі, хто намагався залякати українців, – дуже скоро про це пошкодує.

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«Усі ті, хто намагався нас залякати, мріючи, що це принесе якийсь ефект, – ви дуже скоро про це пошкодуєте. Наша відповідь не забариться. Скоро всі все побачать», – додав він.

Нагадаємо, у ніч проти 29 травня російські окупанти атакували військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури України крилатими ракетами та ударними дронами. Силами оборони України було знищено 67 повітряних цілей ворога.

Близько 11:30 росіяни атакували Київ балістичними ракетами.