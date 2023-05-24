Головна Країна Політика
search button user button menu button

Пропагандисти заявили про поранення Залужного: Данілов відреагував

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Пропагандисти заявили про поранення Залужного: Данілов відреагував
фото з відкритих джерел

Головнокомандувач ЗСУ відвідав сьогодні засідання Ставки 

Секретар РНБО Олексій Данілов відреагував на поширену російськими пропагандистами інформацію про «поранення» головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного. Данілов повідомив, що сьогодні Залужний виступав на засідання ставки. При цьому секретар РНБО проілюстрував своє повідомлення підморгуючим смайликом.

«Президент України, верховний головнокомандувач ЗСУ Володимир Зеленський 24.05.2023 о 10.00 заслухав на Ставці доповіді головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та інших членів Ставки», – написав Данілов.

Нагадаємо, російські пропагандисти почали публікувати інформацію про те, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нібито зазнав поранень після обстрілу росіян. Такі вкиди є фейковими.

Раніше Залужний з'явився на весіллі українців, поки росіяни розганяють фейки про його смерть

Теги: Олексій Данілов Валерій Залужний поранення росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Артилерія була та залишається основою російської армії
Перестала окопуватися і стала мобільнішою: яких змін зазнала російська артилерія
Вчора, 17:47
Російський добровольчий корпус перебуває на території Бєлгородської та Брянської областей
Російський добровольчий корпус знищив прикордонний пункт на Бєлгородщині (відео)
22 травня, 11:42
Володимир Путін та Аркадій Ротенберг
Фінляндія заморозила гроші путінського олігарха
18 травня, 02:54
Ракетна атака на Тернопіль: влада повідомила про постраждалих
Ракетна атака на Тернопіль: влада повідомила про постраждалих
14 травня, 00:50
Економіка агресора продовжує зазнавати втрат
Війна на виснаження. Чи є у Кремля шанси на перемогу?
11 травня, 15:59
Путін цинічно привітав лідерів декількох країн із «перемогою над нацизмом»
Путін цинічно привітав лідерів декількох країн із «перемогою над нацизмом»
8 травня, 12:53
Співачка нині мешкає у Франції
Путіністи звинуватили в зраді Тамару Гвердцителі та вимагають її покарати
1 травня, 09:42
На місце воєнкомів Зеленський наказав ставити військовослужбовців, які отримали поранення
Воєнкомів на фронт. Зеленський дав доручення Залужному
28 квiтня, 13:39
ПАРЄ визнала геноцидом депортацію українських дітей до РФ
ПАРЄ визнала геноцид українців, Житомирщина заборонила Московську церкву. Головне за 27 квітня
27 квiтня, 21:30

Політика

«Рамштайн 12»: Данілов повідомив, коли пройде засідання і що у фокусі обговорення
«Рамштайн 12»: Данілов повідомив, коли пройде засідання і що у фокусі обговорення
Пропагандисти заявили про поранення Залужного: Данілов відреагував
Пропагандисти заявили про поранення Залужного: Данілов відреагував
Медведчук втратив ще одне звання в Україні: деталі
Медведчук втратив ще одне звання в Україні: деталі
Резніков уперше підтвердив, що ЗСУ застосовують ракети Storm Shadow
Резніков уперше підтвердив, що ЗСУ застосовують ракети Storm Shadow
Американський дипломат: Україна вже готова приєднатися до НАТО, їй не треба ПДЧ
Американський дипломат: Україна вже готова приєднатися до НАТО, їй не треба ПДЧ
Росія не помітила. Дружина Буданова підмінила чоловіка на першому обміні полонених
Росія не помітила. Дружина Буданова підмінила чоловіка на першому обміні полонених

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
54K
Денацифікація та демілітаризація України. Терорист Пригожин визнав повне фіаско Путіна
38K
Заморожування війни в Україні: Кремль розставив точки над «і»
25K
«Наркотична» ДТП. Батько-депутат Ар'єв заступився за доньку-депутатку
24K
Путін потрапив у конфуз зі стародавньою картою, на якій була позначена Україна
18K
Блокування допомоги Україні: Угорщина висунула ультиматум
12K
Масштабна повітряна тривога тривала майже годину

Новини

Прем’єр-міністр Грузії пояснив, чому не вводитиме санкції проти РФ
Сьогодні, 15:13
На Харківщині понад 300 осіб розшукують трирічну Віолетту Мужечук
Сьогодні, 12:43
Генерал Ходжес: Війна в Україні може закінчитися цього року
Сьогодні, 11:06
Вертоліт, ракетні комплекси та склад: ЗСУ завдали значних втрат окупантам
Сьогодні, 06:59
Чергова «бавовна» на Бєлгородщині, ще один кандидат на пост президента США: головне за ніч
Сьогодні, 05:47
Очікується погіршення погодних умов: прогноз погоди на 24 травня
Сьогодні, 04:14

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту