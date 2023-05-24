Пропагандисти заявили про поранення Залужного: Данілов відреагував
Головнокомандувач ЗСУ відвідав сьогодні засідання Ставки
Секретар РНБО Олексій Данілов відреагував на поширену російськими пропагандистами інформацію про «поранення» головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного. Данілов повідомив, що сьогодні Залужний виступав на засідання ставки. При цьому секретар РНБО проілюстрував своє повідомлення підморгуючим смайликом.
«Президент України, верховний головнокомандувач ЗСУ Володимир Зеленський 24.05.2023 о 10.00 заслухав на Ставці доповіді головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та інших членів Ставки», – написав Данілов.
Президент України, Верховний Головнокомандувач ЗСУ Володимир Зеленський 24.05.2023 о 10.00 заслухав на Ставці доповіді Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного 😉 та інших членів Ставки.— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) May 24, 2023
Нагадаємо, російські пропагандисти почали публікувати інформацію про те, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нібито зазнав поранень після обстрілу росіян. Такі вкиди є фейковими.
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