Дозвіл ДПСУ та лист від Буданова: як підозрюваний у хабарництві Трубіцин виїхав за кордон

Депутат виїхав із України через пункт пропуску Рава-Руська ввечері 13 травня на власній автівці Mercedes S 600

Обвинувачений у хабарництві депутат Київської міської ради Владислав Трубіцин виїхав за кордон у напрямку Польщі за дозволом голови Державної прикордонної служби на підставі листа від глави Головного управління розвідки Кирила Буданова. Про це повідомляють «Схеми».

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Співрозмовники журналістів із доступом до даних про перетин кордону повідомили, що депутат виїхав із України через пункт пропуску Рава-Руська ввечері 13 травня на власній автівці Mercedes S 600.

Через три дні мало відбутися засідання Вищого антикорупційного суду, де розглядають справу, у якій фігурує Трубіцин. Він так і не повернувся – прокурор САП ініціював його оголошення в міжнародний розшук. Щоб перетнути кордон, Трубіцин скористався листом на бланку Головного управління розвідки Міноборони за підписом Буданова. Він датований 27 січня 2023 року.

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Ознайомившись з листом, журналісти повідомляють, що в ньому глава ГУР звернувся до керівника ДПСУ Сергія Дейнеки і поприсив посприяти «безперешкодному перетину кордону» для виїзду у відрядження з 28 січня до 25 травня 2023 року п’ятьом людям, серед яких і Трубіцин. Також там згадують марку й номер його автомобіля.

За даними «Схем», Держприкордонна служба офіційно повідомила прокурорам САП про те, що Трубіцину дозволили виїхати за кордон саме на підставі листа начальника ГУР.

Речник ДПСУ Андрій Демченко сказав журналістам, що не має інформації про перетин кордону Трубіциним й іншими людьми, додавши, що, згідно з законодавством, такі дані розповсюджувати не можна. Представник ГУР Андрій Юсов заявив «Схемам», що «наразі не може прокоментувати цю інформацію».

Сам депутат на дзвінки та повідомлення журналістів не відповідає.

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Раніше повідомлялося, що САП збирається оголосити у міжнародний розшук депутата Трубіцина.

Нагадаємо, за версією обвинувачення, депутат Київради Владислав Трубіцин у змові з наближеними особами та посадовцями комунальних підприємств організували корупційну схему, в рамках якої одержували від підприємців неправомірну вигоду за розміщення МАФів. Попри те, що право на розміщення таких точок надавалося за результатами відкритих торгів, їх потенційних учасників інформували, що перемогу можуть отримати лише наперед визначені компанії, за винагороду.

У справі обвинувачують депутата Київради Владислава Трубіцина, ексдиректора КП «Міський магазин» Амана Моламова, його заступника Олексія Непряхіна, заступника директора КП «Київська спадщина» Дмитра Ковальчука, а також двох помічників Трубіцина Іллю Ліфа і Артема Білинського.

Як повідомлялось раніше, під час затримання НАБУ у лютому 2022 року Трубіцину вдалось утекти від детективів на автівці. Пізніше депутат потрапив до СІЗО, звідки вийшов під заставу 14,88 мільйонів гривень. За інформацією Центру протидії корупції (ЦПК), попри заяви керівництва «Слуги народу», Трубіцин досі не виключений з фракції партії у Київраді. Також, журналіст Юрій Бутусов оприлюднив документи, згідно яких у 2010 році Владислав Трубіцин вже був судимий за спробу вчинення афери – він підробив посвідчення інспектора енергонагляду і з'явився з фіктивними перевірками на два ринки в Харківській області.