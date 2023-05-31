Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Дозвіл ДПСУ та лист від Буданова: як підозрюваний у хабарництві Трубіцин виїхав за кордон

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Дозвіл ДПСУ та лист від Буданова: як підозрюваний у хабарництві Трубіцин виїхав за кордон
Владислав Трубіцин, голова комісії Київської міськради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою
фото з відкритих джерел

Депутат виїхав із України через пункт пропуску Рава-Руська ввечері 13 травня на власній автівці Mercedes S 600

Обвинувачений у хабарництві депутат Київської міської ради Владислав Трубіцин виїхав за кордон у напрямку Польщі за дозволом голови Державної прикордонної служби на підставі листа від глави Головного управління розвідки Кирила Буданова. Про це повідомляють «Схеми».

Співрозмовники журналістів із доступом до даних про перетин кордону повідомили, що депутат виїхав із України через пункт пропуску Рава-Руська ввечері 13 травня на власній автівці Mercedes S 600.

Через три дні мало відбутися засідання Вищого антикорупційного суду, де розглядають справу, у якій фігурує Трубіцин. Він так і не повернувся – прокурор САП ініціював його оголошення в міжнародний розшук. Щоб перетнути кордон, Трубіцин скористався листом на бланку Головного управління розвідки Міноборони за підписом Буданова. Він датований 27 січня 2023 року.

Ознайомившись з листом, журналісти повідомляють, що в ньому глава ГУР звернувся до керівника ДПСУ Сергія Дейнеки і поприсив посприяти «безперешкодному перетину кордону» для виїзду у відрядження з 28 січня до 25 травня 2023 року п’ятьом людям, серед яких і Трубіцин. Також там згадують марку й номер його автомобіля.

За даними «Схем», Держприкордонна служба офіційно повідомила прокурорам САП про те, що Трубіцину дозволили виїхати за кордон саме на підставі листа начальника ГУР.

Речник ДПСУ Андрій Демченко сказав журналістам, що не має інформації про перетин кордону Трубіциним й іншими людьми, додавши, що, згідно з законодавством, такі дані розповсюджувати не можна. Представник ГУР Андрій Юсов заявив «Схемам», що «наразі не може прокоментувати цю інформацію».

Сам депутат на дзвінки та повідомлення журналістів не відповідає.

Раніше повідомлялося, що САП збирається оголосити у міжнародний розшук депутата Трубіцина.

Нагадаємо, за версією обвинувачення, депутат Київради Владислав Трубіцин у змові з наближеними особами та посадовцями комунальних підприємств організували корупційну схему, в рамках якої одержували від підприємців неправомірну вигоду за розміщення МАФів. Попри те, що право на розміщення таких точок надавалося за результатами відкритих торгів, їх потенційних учасників інформували, що перемогу можуть отримати лише наперед визначені компанії, за винагороду.

У справі обвинувачують депутата Київради Владислава Трубіцина, ексдиректора КП «Міський магазин» Амана Моламова, його заступника Олексія Непряхіна, заступника директора КП «Київська спадщина» Дмитра Ковальчука, а також двох помічників Трубіцина Іллю Ліфа і Артема Білинського.

Як повідомлялось раніше, під час затримання НАБУ у лютому 2022 року Трубіцину вдалось утекти від детективів на автівці. Пізніше депутат потрапив до СІЗО, звідки вийшов під заставу 14,88 мільйонів гривень. За інформацією Центру протидії корупції (ЦПК), попри заяви керівництва «Слуги народу», Трубіцин досі не виключений з фракції партії у Київраді. Також, журналіст Юрій Бутусов оприлюднив документи, згідно яких у 2010 році Владислав Трубіцин вже був судимий за спробу вчинення афери – він підробив посвідчення інспектора енергонагляду і з'явився з фіктивними перевірками на два ринки в Харківській області.

Теги: депутат Київрада хабар Кирило Буданов

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Владислав Трубіцин, голова комісії Київської міськради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою
«Слуга народу» оголосила про відкликання мандата депутата Київради Трубіцина
Вчора, 18:25
Владислав Трубіцин, голова комісії Київської міськради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою
САП збирається оголосити у міжнародний розшук депутата Трубіцина
29 травня, 21:19
Депутат Київської міської ради від партії «Слуга народу» Владислав Трубіцин
Депутат-«слуга народу» Трубіцин постане перед Антикорупційним судом за хабарництво
13 квiтня, 15:02

Кримінал

Дозвіл ДПСУ та лист від Буданова: як підозрюваний у хабарництві Трубіцин виїхав за кордон
Дозвіл ДПСУ та лист від Буданова: як підозрюваний у хабарництві Трубіцин виїхав за кордон
ДБР повідомило про підозру високопосадовцю поліції Дніпра (фото, відео)
ДБР повідомило про підозру високопосадовцю поліції Дніпра (фото, відео)
Правоохоронці проводять обшуки у співачки, яка знімала роботу ППО
Правоохоронці проводять обшуки у співачки, яка знімала роботу ППО
Суд відправив до колонії двох експрацівників СБУ
Суд відправив до колонії двох експрацівників СБУ
В «Укрзалізниці» проходять обшуки: позиція очільника компанії
В «Укрзалізниці» проходять обшуки: позиція очільника компанії
На Львівщині нетвереза водійка збила поліцейську на тротуарі: з’явилося відео
На Львівщині нетвереза водійка збила поліцейську на тротуарі: з’явилося відео

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
139K
Російські диверсанти намагалася прорватися в одну із областей України
25K
Голова Держаудитслужби Алла Басалаєва: Результати ревізії Міноборони – це 3 тис. сторінок. Документ таємний
12K
Дрони атакували Москву і розбомбили… російську пропаганду
11K
Нова загроза Києву з боку Білорусі: що врятує столицю
8316
Легіон «Свобода Росії» вербує тисячі росіян для нападу на Москву – The Times
8172
31 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Російські війська припинили наступ на Бахмутському напрямку – Генштаб
Сьогодні, 06:26
Атака на Київ, вибори у Туреччині: головне за ніч
29 травня, 06:59
Знищено вісім ракетних комплексів і відбито десятки атак ворога: свіжі дані з фронту
29 травня, 06:24
Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 29 травня
29 травня, 05:57
Масштабна повітряна тривога тривала понад чотири години
29 травня, 05:05
У Києві лунають вибухи (оновлено)
29 травня, 03:47

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту