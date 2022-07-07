Захисники розгромили диверсантів й відбили штурм біля Добрянки

ЗСУ не дозволили ворогу пройти далі

Збройні сили України майже повністю знищили ДРГ окупантів та успішно відбили штурм в районі Добрянки. Про це йдеться у ранковому звіті Генштаб ЗСУ.

«В районі Добрянки наші воїни майже повністю знищили диверсійно-розвідувальну групу противника та успішно відбили ворожий штурм ворога, що послідував за цим», – йдеться у повідомленні.

На Південнобузькому напрямку противник зосередив зусилля недопущенні просування підрозділів Сил оборони України. Вів обстріли із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Лимани, Посад-Покровське, Прибузьке, Мирне, Котляреве та Благодатне.

Нагадаємо, триває 134-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Харківському та Слов’янському напрямках.

Раніше західна розвідка спрогнозувала, як вплине захоплення Лисичанська на просування ворога.

Відомо, що Росія зосередила до 25 батальйонних тактичних груп на Слов'янському напрямку.