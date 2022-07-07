«Загострення агресивної мімікрії». Постпред України при ООН поставив росіянам діагноз

Постпред України при ООН Сергій Кислиця різко висловлюється про РФ та її представників в ООН

РФ хоче скликати неформальну зустріч членів Радбезу ООН під назвою «Неонацизм і радикальний націоналізм»

Російське представництво в ООН має намір скликати на 11 липня неформальну зустріч членів Радбезу ООН під назвою «Неонацизм і радикальний націоналізм». На цю заяву РФ відреагував постпред України при ООН Сергій Кислиця, назвавши дії росіян «літнім загостренням агресивної мімікрії». Про це він написав у Twitter.

«Літнє загострення агресивної мімікрії – це коли місія фашистської країни, яка за масштабами руйнувань українських міст перевершила нацистів і фашистів, організовує в Нью-Йорку чергове біснування про «неонацистів». Сім десятків дипломатів-путлерюгендців у місії РФ при ООН – зігують!» – написав Кислиця.

Літнє загострення агресивної мімікрії - це коли місія фашистської країни, яка за масштабами руйнувань українських міст перевершила нацистів і фашистів, організовує в Нью-Йорку чергове біснування про «неонацистів». Сім десятків дипломатів-путлерюгендців в місії рф при оон зігують! pic.twitter.com/dthxcDdf2l — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) July 6, 2022

Нагадаємо, раніше Україна запропонувала змінити статут ООН. Як зазначив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, статут Організації Об'єднаних Націй у нинішній редакції не відображає сьогоднішній світ ані де-факто, ані де-юре. Із моменту підписання у 1945 році статут ООН змінювався п'ять разів, востаннє – у 1973 році.

Але, на думку Кислиці, докорінної реформи Ради безпеки ООН очікувати найближчим часом не варто.