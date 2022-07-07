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    Політика

    «Загострення агресивної мімікрії». Постпред України при ООН поставив росіянам діагноз

    Постпред України при ООН Сергій Кислиця різко висловлюється про РФ та її представників в ООН - «Загострення агресивної мімікрії». Постпред України при ООН поставив росіянам діагноз
    Постпред України при ООН Сергій Кислиця різко висловлюється про РФ та її представників в ООН
    фото з відкритих джерел

    РФ хоче скликати неформальну зустріч членів Радбезу ООН під назвою «Неонацизм і радикальний націоналізм»

    Російське представництво в ООН має намір скликати на 11 липня неформальну зустріч членів Радбезу ООН під назвою «Неонацизм і радикальний націоналізм». На цю заяву РФ відреагував постпред України при ООН Сергій Кислиця, назвавши дії росіян «літнім загостренням агресивної мімікрії». Про це він написав у Twitter.

    «Літнє загострення агресивної мімікрії – це коли місія фашистської країни, яка за масштабами руйнувань українських міст перевершила нацистів і фашистів, організовує в Нью-Йорку чергове біснування про «неонацистів». Сім десятків дипломатів-путлерюгендців у місії РФ при ООН – зігують!» – написав Кислиця.

    Нагадаємо, раніше Україна запропонувала змінити статут ООН. Як зазначив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, статут Організації Об'єднаних Націй у нинішній редакції не відображає сьогоднішній світ ані де-факто, ані де-юре. Із моменту підписання у 1945 році статут ООН змінювався п'ять разів, востаннє – у 1973 році.

    Але, на думку Кислиці, докорінної реформи Ради безпеки ООН очікувати найближчим часом не варто.

    Теги: росія окупанти війна Радбез ООН Україна окупація Сергій Кислиця #stoprussia
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    «Загострення агресивної мімікрії». Постпред України при ООН поставив росіянам діагноз