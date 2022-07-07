Радник Банкової розповів, на якій ділянці фронту ворогам «дають по морді»

На Слов'янському напрямку ворог зосередив до 25 батальйонно-тактичних груп

Наразі Росія зосередила до 25 батальйонних тактичних груп на Слов'янському напрямку. Вони намагаються просуватися, але успішно отримують по морді від українських захисників. Про це 6 липня в розмові зі російським правозахисником Марком Фейгіним розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, наразі на фронтах нічого особливого не відбувається, адже там зараз затишшя через підготовку до наступних боїв.

Арестович розповів, що є окремі тактичні рухи в районі Харкова, Ізюма, Попасної, а також на Запорізькому, Вугледарському та Херсонському напрямках. Однак поки йому простіше говорити про те, що планують загарбники, судячи з деяких їхніх рухів.

«Найбільше ударне угруповання зосереджене від Ізюмського напрямку на Слов'янськ, ну і трохи праворуч, умовно кажучи, – від Лиману на Слов'янськ. Все це угруповання – штуки 22-25 БТГр, з них декілька танкових», – додав радник.

За його словами, ці БТГр відчайдушно хочуть йти в атаку. Проте проблема полягає в тому, що угруповання постійно перегруповується.

«Ось вони сунуть кудись, отримують по морді – й знову перегруповуються. Попаснянське угруповання у цьому сенсі куди жвавіше. Маючи менше сил та отримуючи по морді просто безперервно, вони таки проломилися вперед «героїчно», щось там завоювали й когось там перемогли, як їм здається», – зауважив Арестович.

Ймовірно, це найбільше угруповання таємно сиділо в засідці й невдовзі щось покаже. Головна готовність наразі там – окупанти розгорнули пункти управління, радіомережі, вишикували оперативний стрій тощо.

«Питання – попаснянське (угруповання – ред.). Воно зараз теж у розгоні та намагається радісно пробратися в бік Бахмута. Його задачі – заблокувати з півдня, оточити. Але частина сил, які буцімто зараз відпочивають, намагаються у лоб брати лінію Сіверськ–Бахмут. І вийти нарешті на кордони Луганської області, які так давно обіцяли й все ще ніяк», – зазначив радник.

За словами Арестовича, також на частині територій Запоріжжя стало менше російських військових. 3-4 російських БТГр перекидають на північ Херсонського напрямку.

«У їхніх планах зупинити наш невеличкий розгін на Високопіллі, який розпочався. Але цього недостатньо щоб перейти у наступ. Цього достатньо, щоб завдати нам зустрічного контрудару, затримати наш якийсь рух тощо. Але подивимося», – пояснив Арестович.

Арестович наголосив, що основні події відбуватимуться поблизу Слов'янська, Краматорська і Бахмута, на який загарбники йтимуть зі сходу чи південного сходу.

«Там намагатимуться повторити те саме (що й в Лисичанську – ред.). Якщо дивитися на карту, то там така велика кишеня намалювалася. Але занадто ця дуга широка, занадто вона схожа на фронт, який треба брати в лоб і повторити цей трюк (не вдасться – ред). Ну, подивимося», – зауважив радник.

Арестович підсумував, що не вірить у те, що окупантам вдасться повторити те ж саме, що й в Лисичанську чи Сєвєродонецьку.

Нагадаємо, західна розвідка спрогнозувала, як вплине захоплення Лисичанська на просування ворога.

Як повідомлялося, втрати окупантів зростатимуть: потужно працює західна артилерія ­­­­– Зеленський.

Читайте також: