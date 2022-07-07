Популярна крупа здивувала високою ціною (фото)

За прогнозами експертів, високі ціни будуть до вересня, коли збиратимуть новий урожай

За прогнозами експертів, високі ціни будуть до вересня, коли збиратимуть новий урожай

За кілограм гречки правлять понад 100 грн

У столичних магазинах ціна гречки перетнула позначку у 100 грн за кілограм. Подекуди ціна улюбленої крупи українців сягає і 133 грн.

Попри високу ціну, гречку активно купують. Експерти зазначають, що до кінця літа нічого не зміниться, оскільки запаси старого врожаю добігають кінця, а новий з'явиться на прилавках восени.

Для того, аби не шокувати покупців ціною, у магазинах почали продавати гречку в упаковці по 500 грамів. Коштує вона 55 грн. Так, наприклад, роблять у місцевій мережі магазинів Чернівців.

Гречка у мініпачці

Подорожчання гречки в Україні було викликано ажіотажним попитом після початку війни. Про це сказала аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Світлана Литвин.

«Практично кожна сім'я робила запас гречки не на один місяць. Це призвело до стрімкого зростання ціни та зміни обсягів продажу, коли за місяць викупили обсяги 3-4 місяців (після чого попит почав знижуватися)», – вважає Світлана Литвин.

Однак незабаром буде врожай нового року, що призведе до зниження ціни. Як зазначила аналітик, Україна засіяла понад 75 тис. га під даною культурою, що становить 90% посівних площ минулого року. Незабаром будемо отримувати врожай нового року, що може привести до зниження ціни на даний продукт.

Нагадаємо, популярна крупа навесні подорожчала удвічі: з 45 грн/кг у березні до приблизно 100 грн/кг наприкінці травня.

Крім того, окупація окремих регіонів України та висока вартість пального спровокували зростання цін на товари першої необхідності. Також подорожчали й імпортні продукти.

Раніше стало відомо, що на час дії воєнного стану в Україні обмежено експорт гречки, жита та вівса.