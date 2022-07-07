Відставка Джонсона – удар для України

Що означає ризик втрати Борисом Джонсоном крісла прем'єр-міністра Великої Британії для України?

Уряд Джонсона перебуває в жахливій кризі. 27 міністрів, заступників, секретарів пішли у відставку. І хоча Джонсон має імунітет на рік, в консервативній партії вже підняли питання внесення змін, щоб спробувати відправити його у відставку ще раз. На жаль, і в суспільстві падає підтримка до консерваторів, якби вибори відбувались зараз, лейбористи отримали б 42% проти 32% у консерваторів.

Що означає ризик втрати крісла Джонсоном для України? Відставка Джонсона таки буде ударом для нас. Дуже багато залежало саме від його лідерства та амбіцій. А ще саме він бачив перспективу формування альянсу по осі Велика Британія – Україна. Однак, не треба переживати за втрату підтримку британців.

1.Ключовим питанням для нас є хто може змінити Джонсона? І тут є хороші новини. Міністр оборони Бен Волес на сьогодні є одним з найпопулярніших політиків в середовищі консерваторів, саме завдяки підтримці України. На другому місці – Пенні Мордонт, колишня міністр оборони, яка заявляла про безлімітну підтримку України на фоні війни. Зберігає шанси і Ліз Трасс, яка веде лінію максимальної підтримки України в міжнародній політиці. Значно гірше для нас, якщо це буду Ріші Сунак, міністр фінансів, який, на мою думку, і запустив цю кризу з метою звалити Джонсона.

2.Незалежно від того, хто очолить уряд - Британія провдовжить підтирмку України. Так, можливо дещо впаде активність цієї підтримки, але принципових змін не станеться. По-перше, в більшості звітів і доповідей розвідників та військових РФ визнана загрозою номер 1. По-друге, Джонсон вже набрав чимало міжнародних зобов’язань, які не так просто скинути.

Тому все буде добре. А Джонсону наснаги і перемоги в цій кризі.

Джерело: телеграм-канал Віктора Андрусіва

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