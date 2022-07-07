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    Думки вголос

    Відставка Джонсона – удар для України

    • Віктор Андрусів

      радник Міністра внутрішніх справ України

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    На жаль у Британії падає підтримка до консерваторів - Відставка Джонсона – удар для України
    На жаль у Британії падає підтримка до консерваторів
    фото: rbc.ru

    Що означає ризик втрати Борисом Джонсоном крісла прем'єр-міністра Великої Британії для України?

    Уряд Джонсона перебуває в жахливій кризі. 27 міністрів, заступників, секретарів пішли у відставку. І хоча Джонсон має імунітет на рік, в консервативній партії вже підняли питання внесення змін, щоб спробувати відправити його у відставку ще раз. На жаль, і в суспільстві падає підтримка до консерваторів, якби вибори відбувались зараз, лейбористи отримали б 42% проти 32% у консерваторів.

    Що означає ризик втрати крісла Джонсоном для України? Відставка Джонсона таки буде ударом для нас. Дуже багато залежало саме від його лідерства та амбіцій. А ще саме він бачив перспективу формування альянсу по осі Велика Британія – Україна. Однак, не треба переживати за втрату підтримку британців.

    1.Ключовим питанням для нас є хто може змінити Джонсона? І тут є хороші новини. Міністр оборони Бен Волес на сьогодні є одним з найпопулярніших політиків в середовищі консерваторів, саме завдяки підтримці України. На другому місці – Пенні Мордонт, колишня міністр оборони, яка заявляла про безлімітну підтримку України на фоні війни. Зберігає шанси і Ліз Трасс, яка веде лінію максимальної підтримки України в міжнародній політиці. Значно гірше для нас, якщо це буду Ріші Сунак, міністр фінансів, який, на мою думку, і запустив цю кризу з метою звалити Джонсона.

    2.Незалежно від того, хто очолить уряд - Британія провдовжить підтирмку України. Так, можливо дещо впаде активність цієї підтримки, але принципових змін не станеться. По-перше, в більшості звітів і доповідей розвідників та військових РФ визнана загрозою номер 1. По-друге, Джонсон вже набрав чимало міжнародних зобов’язань, які не так просто скинути.

    Тому все буде добре. А Джонсону наснаги і перемоги в цій кризі.

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    Джерело: телеграм-канал Віктора Андрусіва

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна Велика Британія Україна окупація Борис Джонсон #stoprussia
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    Відставка Джонсона – удар для України