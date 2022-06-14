  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Захисники знищили ще кілька ракет у двох західних областях
рус
    Події в Україні

    Захисники знищили ще кілька ракет у двох західних областях

    Окупанти атакували ракетами захід України - Захисники знищили ще кілька ракет у двох західних областях
    Окупанти атакували ракетами захід України
    фото з відкритих джерел

    Сили ППО збили ракети у Тернопільській та Хмельницькій областях

    Під час повітряної тривоги сили протиповітряної оборони Збройних сил України знащили кілька крилатих ракет у Тернопільській та Хмельницькій областях.

    «За попередньою інформацією щойно сили протиповітряної оборони збили кілька ворожих ракет над Тернопільщиною. Спеціалісти виїхали на місця падіння збитих ракет», – повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.

    Попередньо – жертв та руйнувань немає. Інформація уточнюється.

    Підтвердили інформацію про збиття ракети і у Хмельницькій області. Про це написав голова місцевої ОВА Сергій Гамалій.

    «За попередньою інформацією, сьогодні, під час повітряної тривоги, сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету. Уламки впали в полі, пошкоджень споруд немає. На даний час здійснюється пошук місця падіння/уламків збитої ракети», – написав Гамалій.

    Попередньо – жертв та руйнувань немає. Інформація уточнюється.

    Очевидці повідомили «Главкому», що винищувач збив ракету за 4 км від Теофіполя (колишній райцентр з населенням до 10 тис. людей).

    Раніше повідомлялося про збиття крилатої ракети у Чернігівській та Львівській областях. На Львівщині уламки впали на об’єкт цивільної інфраструктури.

    Нагадаємо, 11 червня, окупанти завдали ракетного удару по місті Чортків, що у Тернопільській області. За медичною допомогою звернулися 23 особи: як цивільні, так і військові. Усі потерпілі отримали ушкодження легкого та середнього ступеня важкості.

    Серед постраждалих – дівчинка 12 років з Харкова. Її сім'я, після початку повномасштабного вторгнення, переїхала на Тернопільщину.

    13 червня, російські війська нанесли ракетний удар по Прилуках на Чернігівщині.


    Теги: росія окупанти Львівщина війна Україна Тернопільщина окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Захисники знищили ще кілька ракет у двох західних областях