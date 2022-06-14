Захисники знищили ще кілька ракет у двох західних областях

Сили ППО збили ракети у Тернопільській та Хмельницькій областях

Під час повітряної тривоги сили протиповітряної оборони Збройних сил України знащили кілька крилатих ракет у Тернопільській та Хмельницькій областях.

«За попередньою інформацією щойно сили протиповітряної оборони збили кілька ворожих ракет над Тернопільщиною. Спеціалісти виїхали на місця падіння збитих ракет», – повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.

Попередньо – жертв та руйнувань немає. Інформація уточнюється.

Підтвердили інформацію про збиття ракети і у Хмельницькій області. Про це написав голова місцевої ОВА Сергій Гамалій.

«За попередньою інформацією, сьогодні, під час повітряної тривоги, сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету. Уламки впали в полі, пошкоджень споруд немає. На даний час здійснюється пошук місця падіння/уламків збитої ракети», – написав Гамалій.

Попередньо – жертв та руйнувань немає. Інформація уточнюється.

Очевидці повідомили «Главкому», що винищувач збив ракету за 4 км від Теофіполя (колишній райцентр з населенням до 10 тис. людей).

Раніше повідомлялося про збиття крилатої ракети у Чернігівській та Львівській областях. На Львівщині уламки впали на об’єкт цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, 11 червня, окупанти завдали ракетного удару по місті Чортків, що у Тернопільській області. За медичною допомогою звернулися 23 особи: як цивільні, так і військові. Усі потерпілі отримали ушкодження легкого та середнього ступеня важкості.

Серед постраждалих – дівчинка 12 років з Харкова. Її сім'я, після початку повномасштабного вторгнення, переїхала на Тернопільщину.

13 червня, російські війська нанесли ракетний удар по Прилуках на Чернігівщині.



