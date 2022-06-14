ЗСУ збили ракету на Львівщині: постраждав об’єкт цивільної інфраструктури

Інформація про потерпілих уточнюється

У Львівській області над містом Золочів сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету. Про це повідомив голова місцевої ОВА Максим Козицький.

«Над Золочевом сили ППО збили ракету. Внаслідок падіння ракети пошкоджень зазнав об’єкт цивільної інфраструктури», – написав Козицький.

Інформація про потерпілих уточнюється.

Раніше повідомлялося про збиття крилатої ракети у Чернігівській області.

Також відомо про вибухи на Тернопільщині. Вибухи чули і на Львівщині. Мер міста Андрій Садовий прокоментував ситуацію.

Крім цього, за інформацією Telegram-каналів вибухи чутно та Хмельниччині.

Нагадаємо, 11 червня, окупанти завдали ракетного удару по місті Чортків, що у Тернопільській області. За медичною допомогою звернулися 23 особи: як цивільні, так і військові. Усі потерпілі отримали ушкодження легкого та середнього ступеня важкості.

Серед постраждалих – дівчинка 12 років з Харкова. Її сім'я, після початку повномасштабного вторгнення, переїхала на Тернопільщину.

13 червня, російські війська нанесли ракетний удар по Прилуках на Чернігівщині.