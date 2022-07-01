ЗСУ знищили майже 36 тис. окупантів

ЗСУ знищили майже 36 тис. окупантівграфіка
Українські бійці ліквідували 1577 танків
фото з відкритих джерел
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку
Українські військові станом на 1 липня ліквідували вже близько 35 750 рашистів та знищили тисячі одиниць військової техніки. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 1 липня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 35750 (+150) осіб ліквідовано;
- танків – 1577 (+4) од;
- бойових броньованих машин – 3736 (+10) од;
- артилерійських систем – 796 (+6) од;
- РСЗВ – 246 (+0) од;
- засоби ППО – 105 (+1) од;
- літаків – 217 (+0) од;
- гелікоптерів – 186 (+1) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 645 (+4);
- крилаті ракети – 143 (+0);
- кораблі /катери – 15 (+1) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2610 (+8) од;
- спеціальна техніка – 61 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.
Нагадаємо, триває 128-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над Луганською областю.