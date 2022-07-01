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    Події в Україні

    ЗСУ знищили майже 36 тис. окупантів

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    Українські бійці ліквідували 1577 танків - ЗСУ знищили майже 36 тис. окупантів
    Українські бійці ліквідували 1577 танків
    фото з відкритих джерел

    Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку

    Українські військові станом на 1 липня ліквідували вже близько 35 750 рашистів та знищили тисячі одиниць військової техніки. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

    Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 1 липня орієнтовно склали:

    • особового складу – близько 35750 (+150) осіб ліквідовано;
    • танків – 1577 (+4) од;
    • бойових броньованих машин – 3736 (+10) од;
    • артилерійських систем – 796 (+6) од;
    • РСЗВ – 246 (+0) од;
    • засоби ППО – 105 (+1) од;
    • літаків – 217 (+0) од;
    • гелікоптерів – 186 (+1) од;
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 645 (+4);
    • крилаті ракети – 143 (+0);
    • кораблі /катери – 15 (+1) од;
    • автомобільної техніки та автоцистерн – 2610 (+8) од;
    • спеціальна техніка – 61 (+0).

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    Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.

    Нагадаємо, триває 128-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над Луганською областю.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ знищили майже 36 тис. окупантів