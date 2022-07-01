ЗСУ знищили майже 36 тис. окупантів

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку

Українські військові станом на 1 липня ліквідували вже близько 35 750 рашистів та знищили тисячі одиниць військової техніки. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 1 липня орієнтовно склали:

особового складу – близько 35750 (+150) осіб ліквідовано;

танків – 1577 (+4) од;

бойових броньованих машин – 3736 (+10) од;

артилерійських систем – 796 (+6) од;

РСЗВ – 246 (+0) од;

засоби ППО – 105 (+1) од;

літаків – 217 (+0) од;

гелікоптерів – 186 (+1) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 645 (+4);

крилаті ракети – 143 (+0);

кораблі /катери – 15 (+1) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2610 (+8) од;

спеціальна техніка – 61 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 128-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над Луганською областю.