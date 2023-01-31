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Україна веде переговори з партнерами щодо передачі винищувачів і ракет

glavcom.ua
Україна веде переговори з партнерами щодо передачі винищувачів і ракет

Зброя, потрібна нашим військовим, зможе вражати цілі на відстані до 300 км

Українські дипломати ведуть активні перемовини про розблокування нових поставок зброї, зокрема реактивних винищувачів та далекобійних ракет. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу 31 січня.

«Громадськість в Україні та партнери знають про типи озброєнь, яких ми ще потребуємо. Насамперед ідеться про реактивні винищувачі та далекобійні ракети, що можуть вражати цілі на відстані до 300 км. Це не є зброєю ескалації. Це зброя захисту та стримування агресора», – заявив міністр.

Кулеба підкреслив, що Збройні сили України мають отримати всі види озброєння, які потрібні для оборони та деокупації територій, а також закликав союзників зробити все можливе, щоб це сталося якнайшвидше.

«Ми ведемо активні переговори щодо розблокування всіх цих рішень. Я доручив усім нашим дипломатам у ключових столицях зробити досягнення цієї цілі пріоритетом. Упевнений, що ЗСУ неодмінно отримають усю необхідну зброю», – сказав Кулеба.

Нагадаємо, що за даними Повітряних сил ЗСУ, Україні потрібно до 200 винищувачів. Проте, між союзниками поки що немає одностайного рішення щодо надання F-16 на потреби наших військових.

Теги: переговори Дмитро Кулеба озброєння

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