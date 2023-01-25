Танки Leopard від Німеччини: ЗСУ відреагували

Захисники чекають на важливе озброєння для контрнаступу

Західні союзники нарешті оголосили про передачу танків Україні. Залишилось очікувати, доти доки ЗСУ нарешті отримають важке озброєння для контрнаступу. Про це повідомив заступник командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександра Павлюка.

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Як пояснив Павлюк, завдяки героїзму наших Сил оборони, українцям й роботі професійної команди, Україні вдалось об'єднати міжнародну коаліцію. «Це відкриття співпраці по танках і важливе зняття табу на постачання такої техніки. Далі буде збільшення і прискорення постачання. Нам потрібні сотні танків і стабільне постачання боєприпасів до них. Чекаємо на важливе озброєння для контрнаступу», – написав заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що уряд Німеччини дозволив партнерам передати Україні сучасні німецькі танки Leopard 2. Німеччина офіційно підтвердила свої наміри. Як і очікувалося, йдеться про одну роту танків Leopard 2 (саме 14 одиниць) з власних запасів Німеччини.

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Раніше повідомлялося, що до постачання танків Leopard Україні може долучитися Іспанія, а також Португалія.

Також повідомлялося, що Швеція не виключає передачу Україні танків Stridsvagn 122.