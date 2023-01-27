Як працюватимуть столичні школи після канікул

Під час зимових канікул проводились додаткові роботи із впорядкування укриттів.

Уже 30 січня школи столиці відновлять навчання в форматі онлайн та офлайн. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

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«97 відсотків столичних шкіл, які мають укриття, відновлять навчання у змішаному форматі – як онлайн, так і офлайн. У класи мають прийти близько 117 тисяч школярів», – повідомила пресслужба.

Зазначається, що під час зимових канікул проводились додаткові роботи із впорядкування укриттів. Наразі там прихисток можуть отримати більше ніж 189 тисяч осіб, що на 42 тисячі більше ніж на початку навчального року.

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Столична влада повідомила, що перевірила також готовність навчальних закладів до другого семестру. «Особливо звертали увагу на пошкоджені під час повітряних атак школи. Вони готові приймати учнів: опалення підключене, персонал проінструктовано на випадок нових небезпек. Крім того, провели роботи, які мають забезпечити якісне і безперебійне підключення до інтернету», – додали КМДА.

Раніше повідомлялося, що Київська влада подовжила школярам зимові канікули. На відпочинок учні пішли з 26 грудня 2022 року і мали б повернутися до навчання 8 січня 2023 року за стандартним графіком. Проте на тлі складної зими діти відпочиватимуть аж до 27 січня.