Болгарія таємно постачала Україні боєприпаси на початку війни – Welt

Прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков та президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Києві

Болгарія покривала третину потреб Збройних сил України у боєприпасах, а також забезпечила до 40% танків та військових авто дизпаливом

Журналісти німецького видання Welt дізналися, що Болгарія таємно підтримувала Україну боєприпасами та паливом, забезпечивши третину потреб української армії у перші півроку повномасштабного вторгнення Росії. Про це йдеться в матеріалі Welt.

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Зазначається, що прем’єр-міністр Болгарії Кирил Петков підтримав Україну боєприпасами та дизельним пальним, попри тиск проросійських політиків усередині країни та серед партнерів по коаліції. Боєприпаси та озброєння потрапляли в Україну через посередників.

«З квітня по серпень 2022 року Болгарія покривала третину потреб Збройних сил України у боєприпасах, а також забезпечила до 40% танків та військових авто дизпаливом», – йдеться в повідомленні.

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Журналісти зауважують, що у цей період Болгарія переробляла на своєму нафтопереробному заводі лише сиру нафту з Росії.

За інформацією Welt, постачання оплачували США та Велика Британія. Крім того, журналісти додають, що у перші дні повномасштабного вторгнення саме Петков закликав лідерів інших країн Євросоюзу, зокрема президента Франції Еммануеля Макрона та канцлера Німеччини Олафа Шольца, підтримати Україну та ввести жорсткі санкції проти Росії.

Раніше експрем’єр Болгарії пояснив, як його країна впливає на хід війни з Росією.