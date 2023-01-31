Повітряні сили назвали кількість винищувачів, які необхідні Україні для захисту від РФ

Ігнат зазначив, що Україна потребує авіаційного прикриття як у воєнний, так і в мирний час

Між союзниками поки що немає одностайного рішення щодо надання Україні F-16

Для захисту своєї території від Росії Україна потребує до 200 багатоцільових винищувачів, щоб замінити ними морально і фізично застарілі літаки, які зараз є на озброєнні. Таким новим типом літаків, яким за умови надання західними партнерам можливо вдасться замінити наявні повітряні судна, є винищувач F-16. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в коментарі «Українській правді».

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Ігнат зазначив, що Україна потребує авіаційного прикриття як у воєнний, так і в мирний час.

Речник Повітряних сил наголосив, що авіаційні потужності Росії у п’ять-шість разів переважають українську авіацію. В окупантів саме у стільки разів більше бойових повітряних суден. Крім цього, ми поступаємося у технологіях.

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«Плюс ми поступаємося в технологіях. Тому потреба є серйозна. Необхідно створити до п’яти бригад тактичної авіації із одним типом багатоцільового літака західного зразка. Який тип це буде, зараз визначається... Зрозуміло, що ми не зможемо отримати все й відразу, але поетапний перехід на новий багатоцільовий літак – це вимога часу», – сказав Ігнат.

Він також уточнив, що на нинішній час найбільшим вірогідним кандидатом на заміщення старих радянських літаків є саме F-16, бо на це є певні об’єктивні причини. «Зрозуміло, що Україні не нададуть все й одразу, очевидно, спершу це буде декілька авіаційних підрозділів – ескадрилей.

Спершу потрібно підготувати льотний склад, авіаційних інженерів та аеродромну інфраструктуру до подальшого переозброєння на нові зразки техніки та супутнього обладнання. Далі – формування авіаційних бригад – до п’яти, кожна з них може включати до трьох 3 ескадрилей. Така держава, як Україна, одна із найбільших у Європі, потребує саме такої кількості літаків, і це вже буде повне переозброєння і заміщення старої радянської техніки», – уточнив речник.

Наразі, за словами Ігната, Повітряні сили України налічують 11 бригад (одна– навчальна, три – транспортні, одна – штурмова, одна – бомбардувальна і п’ять – винищувальних). Найновіший літак (Су-27) Повітряні сили отримали на озброєння аж у 1991 році.

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Як повідомлялося, міністр оборони Олексій Резніков сьогодні, 31 січня, прямує до Парижа, де обговорить військову підтримку нашої держави та постачання винищувачів F-16.

Водночас між союзниками поки що немає одностайного рішення щодо надання Україні F-16. Проте, судячи з офіційної інформації, Франція та Польща готові задовольнити подібний запит.

Крім того, Варшава погоджується передати ці винищувачі Україні за умови, що це рішення підтримає НАТО.

Нагадаємо, президент Франції не виключає можливості поставки українській армії літаків, якщо це не послаблятиме французьке військо: Макрон відповів на питання про винищувачі для України.