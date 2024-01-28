Загорілося ліжечко: на Житомирщині під час пожежі загинули дві маленькі сестрички

Батьки залишили дітей удома без нагляду

У неділю, 28 січня, у приватному будинку в селі Грабняк Житомирського району внаслідок пожежі загинули двоє маленьких дівчат – 2021 та 2022 року народження. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

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Імовірно, трагедія сталася через те, що загорілися речі та дитяче ліжко, яке стояло впритул до грубки.

За попередньою інформацією, цього дня батьки з трьома старшими дітьми на деякий час пішли до сусідів, вдома залишилися двоє менших діток. Коли ж вони повернулися і відкрили двері веранди, то побачили у будинку дим, а в одній із кімнат на підлозі виявили дітей без свідомості.

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Дівчаток винесли на вулицю і спробували привести до тями, але безуспішно.

«Остаточна причина пожежі та усі обставини надзвичайної події встановлюються правоохоронними органами», – повідомили рятувальники.

Раніше під час пожежі в Києві загинула жінка. Пожежа виникла в одній із квартир на третьому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку.

Нагадаємо, 25 січня у Дарницькому районі Києва сталася пожежа у школі.