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Загорілося ліжечко: на Житомирщині під час пожежі загинули дві маленькі сестрички

Надія Карбунар
glavcom.ua
Загорілося ліжечко: на Житомирщині під час пожежі загинули дві маленькі сестрички
Дитяче ліжко стояло впритул до грубки
фото: ДСНС України/Telegram

Батьки залишили дітей удома без нагляду

У неділю, 28 січня, у приватному будинку в селі Грабняк Житомирського району внаслідок пожежі загинули двоє маленьких дівчат – 2021 та 2022 року народження. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Імовірно, трагедія сталася через те, що загорілися речі та дитяче ліжко, яке стояло впритул до грубки.

Загорілося ліжечко: на Житомирщині під час пожежі загинули дві маленькі сестрички фото 1

За попередньою інформацією, цього дня батьки з трьома старшими дітьми на деякий час пішли до сусідів, вдома залишилися двоє менших діток. Коли ж вони повернулися і відкрили двері веранди, то побачили у будинку дим, а в одній із кімнат на підлозі виявили дітей без свідомості.

Загорілося ліжечко: на Житомирщині під час пожежі загинули дві маленькі сестрички фото 2

Дівчаток винесли на вулицю і спробували привести до тями, але безуспішно.

«Остаточна причина пожежі та усі обставини надзвичайної події встановлюються правоохоронними органами», – повідомили рятувальники.

Раніше під час пожежі в Києві загинула жінка. Пожежа виникла в одній із квартир на третьому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку.

Нагадаємо, 25 січня у Дарницькому районі Києва сталася пожежа у школі.

Теги: ліжко рятувальники батьки трагедія

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