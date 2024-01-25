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У столичній школі сталася пожежа, учнів переведено на дистанційне навчання (фото, відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У столичній школі сталася пожежа, учнів переведено на дистанційне навчання (фото, відео)
Займання сталося у навчальному класі на другому поверсі школи
фото: ДСНС

Діти та персонал освітнього закладу не постраждали

Сьогодні, 25 січня, у Дарницькому районі Києва  сталася пожежа у школі. Учні навчального закладу вчитимуться до кінця тижня дистанційно. Про це повідомила пресслужба КМДА.

«Пожежу у школі в Дарницькому районі рятувальники оперативно ліквідували», – повідомили у КМДА у Telegram.

За даними Головного управління ДСНС у столиці, займання сталося у навчальному класі на другому поверсі школи, а повідомлення про пожежу на вулиці Олександра Мішуги надійшло 25 січня о 8:23. О 8:56 займання було ліквідовано. 

У столичній школі сталася пожежа, учнів переведено на дистанційне навчання (фото, відео) фото 1

Як зазначили у КМДА, діти та персонал освітнього закладу не постраждали.

У столичній школі сталася пожежа, учнів переведено на дистанційне навчання (фото, відео) фото 2

«Навчальний процес у школі організовано дистанційно до кінця цього тижня», – зазначили у КМДА.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 13 січня у Дніпровському районі столиці сталася пожежа у сміттєзбірнику. Рятувальники виявили тіла двох людей.

Теги: Київ школа пожежа

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