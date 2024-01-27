Під час пожежі в Києві загинула жінка (фото)

Пожежа сталася в багатоповерхівці в Дніпровському районі

Зранку 27 січня сталася пожежа на вул. Андрія Малишка, 27 у Дніпровському районі столиці. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Києві.

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Пожежа виникла в одній із квартир на третьому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку.

У ході гасіння з третього поверху за допомогою автодрабини було евакуйовано потерпілу жінку. У кареті швидкої допомоги жінка померла.

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Також з верхніх поверхів було евакуйовано п’ять осіб.

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фото: ДСНС

Пожежу було ліквідовано о 08:44 на площі 35 кв. м. Причину та обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, 25 січня у Дарницькому районі Києва сталася пожежа у школі.