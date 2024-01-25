Під Красноярськом сталась масштабна пожежа: палає виробництво аерочовнів
Пожежу намагаються загасити 27 рятувальників та вісім одиниць техніки
У четвер, 25 січня, у селі Ялове, що під Красноярськом, спалахнула пожежа в цеху, де виготовляли аерочовни. Вогонь охопив понад 1700 квадратних метрів. Про це повідомляє російський Telegram-канал Shot.
За інформацією Telegram-каналу, пожежу намагаються загасити 27 рятувальників та вісім одиниць техніки. Росіяни стверджують, що постраждалих немає.
Як пише Shot, виробництво належить компанії Алігатор, яка виготовляє плоскодонні водні судна з надувними та твердими корпусами й авіаційними двигунами.
Зазначимо, що пожежі у Росії – не рідкість. Трапляються вони чи не щодня.
Пожежа під Красноярськом – не єдина у РФ за останню добу. Вночі 25 січня жителі російського міста Туапсе повідомляли про пожежу в районі місцевої нафтобази. За словами очевидців, перед цим над містом було чути вибухи.
23 січня у Владивостоку загорілися одразу дві підстанції. Перед пожежею місцеві мешканці також чули вибухи.
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