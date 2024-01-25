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Під Красноярськом сталась масштабна пожежа: палає виробництво аерочовнів

Христина Петренко
glavcom.ua
Під Красноярськом сталась масштабна пожежа: палає виробництво аерочовнів
У Красноярському краї палає цех з виготовлення аерочовнів
Скріншот з відео

Пожежу намагаються загасити 27 рятувальників та вісім одиниць техніки

У четвер, 25 січня, у селі Ялове, що під Красноярськом, спалахнула пожежа в цеху, де виготовляли аерочовни. Вогонь охопив понад 1700 квадратних метрів. Про це повідомляє російський Telegram-канал Shot.

За інформацією Telegram-каналу, пожежу намагаються загасити 27 рятувальників та вісім одиниць техніки. Росіяни стверджують, що постраждалих немає.

Дим від пожежі видно здаля
Дим від пожежі видно здаля
Фото: Astra/Telegram

Як пише Shot, виробництво належить компанії Алігатор, яка виготовляє плоскодонні водні судна з надувними та твердими корпусами й авіаційними двигунами.

Зазначимо, що пожежі у Росії – не рідкість. Трапляються вони чи не щодня.

Пожежа під Красноярськом – не єдина у РФ за останню добу. Вночі 25 січня жителі російського міста Туапсе повідомляли про пожежу в районі місцевої нафтобази. За словами очевидців, перед цим над містом було чути вибухи.

23 січня у Владивостоку загорілися одразу дві підстанції. Перед пожежею місцеві мешканці також чули вибухи.

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Теги: пожежа росія Telegram відео

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