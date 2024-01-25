Удар по Одесі, пожежа на нафтопереробному заводі у РФ: головне за ніч

Унаслідок російської атаки в Одесі постраждали двоє чоловіків

У ніч на 25 січня російські окупанти атакували Одесу ударними дронами. У російському Туапсе спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі. Північна Корея випробувала крилату ракету нового типу. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 25 січня, щоб ви були в курсі подій.

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Атака дронів на Одесу

Росіяни ввечері 24 січня атакували Одесу ударними дронами, унаслідок чого в місті пошкоджена цивільна інфраструктура.

За даними МВС, пошкоджено багатоповерховий будинок та складське приміщення. Як повідомила Одеська міська рада, унаслідок вечірньої атаки житлова багатоповерхівка була понівечена шахедами в Хаджибейському районі Одеси.

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Пожежу в новобудові приборкано. Як зазначив мер Одеси Геннадій Труханов, на верхніх поверхах пошкоджено міжповерхове перекриття, ступень пошкодження тримальних конструкцій визначатимуть фахівці.

Також Геннадій Труханов повідомив, що один постраждалий доставлений в міську лікарню з опіками, перебуває в стані середньої тяжкості. Інший – отримав забій при падінні, надана медична допомога, від госпіталізації відмовився.

Пожежа в російському Туапсе

У російському місті Туапсе Краснодарського краю спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі. Перед цим там прогриміли потужні вибухи.

Місцеві пабліки стверджують, що нібито причиною пожежі могла стати атака безпілотників. Офіційної інформації про причину вибухів та пожежі в Туапсе наразі немає.

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За повідомленнями Telegram-каналів, місцевим жителям рекомендували шукати укриття.

Північна Корея випробувала крилату ракету нового типу

25 січня Північна Корея заявила, що випробувала свою нову стратегічну крилату ракету. Ракета під назвою Pulhwasal-3-31 перебуває на стадії розробки. Пхеньян стверджує, що випробувальний запуск не вплинув на безпеку сусідніх країн. Зазначається, що випробування ракети також були частиною процесу оновлення системи озброєння країни.

24 січня Північна Корея випустила кілька крилатих ракет у бік моря біля свого західного узбережжя. Міністр оборони Південної Кореї Шін Вон Сік засудив ці запуски як серйозну загрозу своїй країні.

Крилаті ракети Північної Кореї зазвичай викликають менший інтерес, ніж балістичні, оскільки вони прямо не заборонені жодною резолюцією Ради безпеки ООН. Однак аналітики кажуть, що крилаті ракети середнього радіуса дії становлять не меншу загрозу, ніж балістичні ракети.

Білий дім прокоментував падіння літака Іл-76

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі прокоментував падіння літака Іл-76 у Білгородській області Росії та заявив, що Сполучені Штати наразі не можуть підтвердити чи перебували українські військовополонені на борту.

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«Ми бачили повідомлення, але не можемо підтвердити їх», – відповів представник Білого дому на прохання прокоментувати заяви російської сторони, що Україна збила військово-транспортний літак, який перевозив українських військовополонених.

Кірбі також підкреслив, що Сполучені Штати, зі свого боку, роблять все можливе для того, щоб мати більше інформації, пов’язаної з падінням російського літака.

Колишній спеціальний радник у справах Росії при Сухопутних військах США в Європі Марк Войджер у коментарі Sky News зазначив, що «малоймовірно», що на борту російського Іл-76 були українські військовополонені.

Глава Пентагону заявив, що в США закінчилися гроші для України

У США закінчилися гроші для допомоги Україні і Вашингтон не може постачати ракети й боєприпаси на тому ж рівні, що й рік тому. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на засіданні Контактної групи з питань оборони України.

«У США скінчилися гроші для допомоги Україні, і ми не в змозі постачати Києву ракети та боєприпаси на тому ж рівні, що й рік тому. Я закликаю цю групу («Рамштайн» – «Главком») ретельніше вивчити можливості, щоб надати Україні більше життєво важливих наземних систем протиповітряної оборони та перехоплювачів», – сказав Остін, закликавши союзників допомогти Україні.

Після засідання «Рамштайну» Селеста Валландер, помічниця міністра оборони США з міжнародних справ, повідомила, що Міністерство оборони України щодня отримує звіти про брак у підрозділах озброєння та боєприпасів.

«Це одна з причин, через яку ми приділяємо особливу увагу необхідності відповідати на запитання Конгресу, щоб вони могли просунутися вперед в ухваленні рішення закону про допомогу Україні», – зазначила Валландер.