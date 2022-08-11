Окупанти обстріляли Нікополь

Є ризик повторних обстрілів

Російські окупанти обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області. Про це голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко повідомив у Телеграмі.

«Нікополь. З'ясовують», – йдеться у повідомленні.

Раніше Євтушенко зазначив, що прилетіло по території однієї з громад району

Очільник РВА додав, що є ризик повторних обстрілів і попросив людей залишатися в укриттях.

Як повідомлялося, вночі окупанти знову обстріляли Нікополь з реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, у ніч на понеділок, 8 серпня, російська загарбницька армія била по двох районах Дніпропетровщини: Нікопольському та Криворізькому.

Перед цим, у ніч на 6 серпня, окупанти вчергове обстріляли Нікополь «Градами», випустивши близько першої ночі 20 реактивних снарядів.