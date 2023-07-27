Захисники ліквідували кадирівського пропагандиста «Карлсона»

Загарбника знешкоджено під Кліщіївкою

Збройні сили України ліквідували окупанта Даниїла Сухорукова на прізвисько «Карлсон», який був командиром загону БпЛА та воював у складі кадирівського спецзагону «Ахмат». Про це заявив український громадський діяч Сергій Стерненко, а також пропагандистські Telegram-канали.

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Ліквідований російський терорист активно поширював ворожу пропаганду у своєму Z-каналі у Telegram, який налічує приблизно 44 тисячі підписників. Відомо, що загарбника ліквідували під Кліщіївкою, що в Бахмутському районі Донеччини.

фото: скриншот із Telegram-каналу Стерненка

фото: скриншот із Telegram-каналу Стерненка

фото: скриншот із Telegram-каналу Стерненка

Нагадаємо, 14 липня Сили оборони ліквідували російського окупанта та терориста Євгена Вашуніна, коли його підрозділ висунувся на допомогу окупантам, які потрапили в оперативне оточення.

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Раніше ЗСУ ліквідували російського військкора Ростислава Журавльова. Він потрапив під обстріл на фронті у Запорізькій області. Також внаслідок удару поранення отримали ще три російські пропагандисти. Ростислав Журавльов був військовим кореспондентом пропагандистського видання РФ «РИА Новости», яке підтвердило його смерть.

Також ЗСУ ліквідували командира російської розвідувальної бригади.