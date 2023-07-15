ЗСУ ліквідували командира російської розвідувальної бригади

Сили оборони продовжують завдавати втрат окупантам

Українські захисники ліквідували російського полковника, командира 96-ї окремої розвідувальної бригади Максима Харламова. Про це повідомив полковник Збройних сил України Анатолій Штефан із позивним «Штірліц» у Telegram.

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«Успішно демобілізований – 04.06.2023 р. командир 96 окремої розвідувальної бригади (Нижній Новгород) полковник Максим Харламов. Смерть ворогам!», – написав військовий.

Нагадаємо, у Краснодарі у РФ застрелили Станіслава Ржицького, командира підводного човна «Краснодар», з якого окупанти запускали «Калібри» по території України. Він же був заступником начальника міського відділу з мобілізаційної роботи.

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Згодом стало відомо, що застрелений Ржицький причетний до ракетних ударів по Україні, зокрема по Вінниці.

За попередньою інформацією, кілер міг відстежувати маршрут Ржицького за допомогою застосунку для бігу. Російський воєнний злочинець постійно викладав у мережу свої забіги й майже завжди бігав по тому самому маршруту, тому кілеру не склало труднощів спланувати вбивство.

До слова, триває 507-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом поточної доби Росія завдала ракетно-авіаційного удару двома іранськими ударними безпілотниками Shahed та двома зенітними керованими ракетами по Україні. у результаті успішної бойової роботи сил протиповітряної оборони України знищено два ударні БпЛА. Крім того, ворог завдав 32 авіаційні удари та здійснив 15 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.