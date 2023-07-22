ЗСУ ліквідували російського пропагандиста – військкора Ростислава Журавльова

Із перших днів березня 2014 року Журавльов розпалював у Донецьку війну, а потім убивав та грабував жителів Донбасу

Пропагандист потрапив під обстріл на фронті у Запорізькій області

Військові Збройних сил України ліквідували російського військкора Ростислава Журавльова. Він потрапив під обстріл на фронті у Запорізькій області. Також внаслідок удару поранення отримали ще три російських пропагандисти.

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Ростислав Журавльов був військовим кореспондентом пропагандистського видання РФ «РИА Новости», яке підтвердило його смерть.

Як зазначив журналіст Денис Казанський, останній пост на каналі знищеного Журавльова – привітання його з днем народження.

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Крім того, Казанський розповів, що ліквідований пропагандист раніше воював на Донбасі, разом із бойовиком Губарєвим штурмував Донецьку ОДА.

«Із перших днів березня 2014 року він розпалював у Донецьку війну, а потім убивав та грабував жителів Донбасу у складі однієї із озброєних банд «ЛНР». Це був один із перших «російських туристів», якого ідентифікували в Донецьку. Таких як він тоді надсилали з РФ, щоб розпалити на Донбасі заворушення та насильство, оскільки місцеві поводилися досить пасивно та обережно», – пише Казанський.

Міноборони Росії підтвердило удар Збройних сил України 22 липня.

«Внаслідок удару поранення різного ступеня тяжкості отримали чотири журналісти. Вони були оперативно евакуйовані до польових медичних установ Міноборони Росії, де їм надається кваліфікована медична допомога», – ідеться у заяві.

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Як пишуть пропагандисти, під час евакуації Ростислав Журавльов помер. Фотокореспондент «РИА Новости» Костянтин Михальчевський отримав поранення різного ступеня тяжкості, перебуває в лікарні на тимчасово окупованій території Запорізької області. Згодом окупанти заявили, що Михальчевського перевозять до Мелітополя, а потім, якщо дозволить стан – доправлять на лікування в Крим.

Раніше у Красногорівці, що на Донеччині, Збройні сили України ліквідували російського пропагандиста Махайла Лучина.

Також у російському Краснодарі застрелили Станіслава Ржицького – командира підводного човна «Краснодар», з якого окупанти запускали «Калібри» по території України. Він же був заступником начальника міського відділу з мобілізаційної роботи. Його підстеріг біля спорткомплексу «Олімп» невідомий, який вистрілив чотири рази в спину та груди Ржицького, після чого втік з місця події. Ржицький помер на місці від поранень.